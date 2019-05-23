Потап и Настя женятся: любовь длиною в 13 лет, расплата за популярность и "поющая шлюха"

Потап и Настя стали парой / instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, Потап и Настя Каменских играют свадьбу. Артисты уже не скрывают, что они – счастливая пара, которая длительное время скрывала свои нежные чувства от посторонних глаз.

Главред вспомнил все романы Насти Каменских и как начались ее трогательные отношения с Потапом.

Первая любовь Насти и расплата за популярность

Как известно, в самом начале карьеры Настя Каменских попала в автокатастрофу и чудом осталась жива. Ужасная трагедия произошла 8 июня 2006 года.

В тот роковой день Настя Каменских вместе со своим парнем из Николаева Владимиром Дятловым попала в кровавое ДТП.

На трассе джип семьи Дятловых несколько раз перевернулся и загорелся. Виновником происшествия стал трейлер – дом на колесах, который был прицеплен к автомобилю: проезжающая мимо фура потоком воздуха перевернула прицеп, и он потянул за собой машину.В аварии погибли родители и младшая сестра Дятлова. Настя чудом выжила, получив травму левой ноги и сотрясение мозга.

Спустя несколько лет, напарник Насти Каменских по сцене, Потап вспоминал:

"Это не секрет, что первое время нам было тяжело сработаться, я уже даже думал: не хочу с ней работать. Но накануне съемок первого нашего клипа Настя попала в страшную аварию: стеклом ей разрезало голову, поранило ногу… Парень Насти, с которым она встречалась тогда, вылетел из окна. А его родители, которые также были в машине, погибли. Это была страшная авария – Настя тогда чудом осталась жива. И, наверное, не случайно. Я думаю, ей было суждено стать популярной".

Сама же Настя Каменских в интервью журналистам отмечала, что та авария стала своеобразной "расплатой" за будущую популярность.

Единственный роман, который Каменских не скрывала

Начиная с 2006 года, когда Настя Каменских появилась на большой сцене в дуэте с Потапом, ей приписывали множество романов. Однако на все вопросы о личной жизни Каменских реагировала негативно.

За все эти годы Настя Каменских не смогла отрицать только один роман. Молодой человек из Николаева по имени Владимир Дятлов – единственный бойфренд, о котором она открыто говорила.

Как-то Каменских разоткровенничалась, что вопреки слухам, она никогда не изменяла своему Вове: "Пока у меня были отношения с николаевским парнем, я была верна только ему. Это, конечно, было непросто. Я постоянно устраивала истерики, пока однажды ко мне не подошел отец со словами: "Мадам, ради бога, вы не могли бы найти себе мужчину в Киеве?! Потому что мы с мамой не можем больше это выдержать!".

Этот роман закончился в 2009 году, Настя Каменских объявила о этом.

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Был ли Винник?

Настя Каменских еще та штучка. Неоднократно она вводила общественность в заблуждение, намекая на новые романы и беременность.

Однажды певица намекнула, что у нее отношения с украинским певцом Олегом Винником. Каменских заявила, что влюблена и у нее есть мужчина уже давно. Она с ним спит, но не собирается рассказывать об этом каждому.

"Мне приписывали много любовников, вот с Олегом Винником что происходит? Фанаты делают совместные видео, но на самом деле никто не знает, что между нами. И никто не узнает", - сказала она журналистам.

Особенно поклонники Каменских заволновались, когда она в прямом эфире шоу одного из телевизионных шоу подарила Олегу Виннику кольцо.

"Кольцо – это уже все, Настя. Что же ты так сразу, у меня аж сердце чаще забилось", – ответил ей с юмором Олег Винник.

Поговаривали даже, что брак Олега Винника на грани распада. Отметим, что Олег Винник женат на своей однокурснице по Каневском училище Таисие Сватко, которая выступает и гастролирует вместе с Олегом. Ее сценический псевдоним – Таюне, она бэк-вакалистка Винника, с которым они воспитывают сына.

Секс-символ Насти Каменских

Певица Настя Каменских иногда в разговорах с журналистами откровенно признавалась, за кого хотела бы выйти замуж. Певица считает, что мужчины, которые младше ее по возрасту – на самом деле сущие дети и поэтому, если уж и выходить замуж – то за мужчину постарше:

"Я люблю мужчин постарше. Как минимум, лет на пять. Мужчины – они детки. Если мне 31, если я выберу себе одногодку, то… Я хочу, чтобы он был как выдержанное вино. Мой секс-символ Шон Коннери, ну и Олег Винник тоже. Я его очень сильно люблю".

Все хотели затащить Настю в постель

Читайте такжеАстролог раскрыл, являются ли Потап и Настя Каменских паройВ одном из интервью, в 2011 году, Потап рассказал, что у Насти Каменских очень много поклонников, которые готовы выложить большие деньги, лишь бы она ответила им взаимностью.

"Больше $150 000 за ночь не было. Были украшения на 50 штук евро. Но, к счастью, Настя не имеет ничего общего с продажной женщиной. Потому что, если бы она хотела быть поющей шлюхой, как это некоторые у нас практикуют, у нее бы это замечательно получилось. Хотя, думаю, мы бы с ней уже не работали, и Настя заработала бы в итоге меньше, чем пением. Слушайте, я видел, как Pussy Cat Dolls покупают, люди готовы были миллионы за ночь заплатить, а вы говорите… Да, я – постоянный буфер в этой ситуации, потому что Настя – девушка с характером. Правда, сейчас она уже не так остро реагирует на знаки внимания, я провел с ней воспитательную работу. Она же раньше очень резко и грубо отвечала на них, но я ей объяснил, что не все хотят затащить ее в постель. Есть мужчины, которые хотят просто подарить цветы и получить взамен улыбку, и им можно улыбнуться, а при необходимости — спокойно объяснить, что секс-услуги мы не практикуем", - сказал Потап в интервью Сегодня.

Личная жизнь Потапа рухнула

В 2016 году шоу-бизнес огорошила новость о разводе Потапа. Потап и Ирина Горовая заявили, что развелись еще два года назад, то есть в 2014 году, и что пара не живет вместе уже 5 лет, то есть с 2011 года.

Слухи о том, что в браке Потапа и Ирины Горовой не все так гладко, ходили уже не один год. Артисту постоянно приписывали роман с Настей Каменских и вовсю писали, что на Ирине он больше не женат. Супруги редко публиковали совместные снимки и еще реже появлялись вместе на светских мероприятиях. Хотя Потапу и бывшей жене Ирине удалось сохранить сохранить дружеские отношения и продолжать вместе работать.

Потап и Настя - пара

Читайте также"Вот это персики!": Настя Каменских в провокационной позе показала пышную грудьТаким образом, в 2011 году Потап уже был свободен, или кем-то занят. А Настя Каменских разошлась со своим единственным бойфрендом в 2009 году. Вполне вероятно, что в этот период и зародилась пара.

Отметим, что первой известной песней группы стала композиция Не пара. В 2006 году продюсер Руслан Минжинский познакомил Алексея Потапенко (Потап) с Анастасией Каменских, который в тот момент искал девушку для записи его песни Не пара.

И вот, спустя 13 лет Потап и Настя Каменских таки стали парой.

За этом время Потапу и Насте неоднократно приписывали роман, интерес они подогревали тем, что размещали в социальных сетях откровенные фотографии с совместного отдыха.

Отметим, Настя Каменских и Потап будут праздновать свадьбу в ресторане под Киевом сегодня, 23 мая. Артистка опубликовала трогательный пост в своем Instagram, в котором объяснила, почему они так долго скрывали свои отношения.

"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!".

В этот день, 23 мая, продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) официально признал, что у него роман с его экс-коллегой Настей Каменских.

Напомним, в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. После появления этой информации в пресс-службе певицы дали официальный ответ.

Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились - Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.