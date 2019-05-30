Не пара: астролог рассказал, что ждет брак Потапа и Насти Каменских

Астролог составил неутешительный прогноз для семьи Потапа и Насти / instagram.com/realpotapо

Потап и Настя Каменских 23 мая сыграли свадьбу. Если проанализировать дату, которую артисты выбрали для бракосочетания, и выстроить прогноз о том, что ждет их союз, то можно смело утверждать, что к астрологу "звездные" молодожены не обращались.Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"День для свадьбы был выбран крайне неудачно. Ребята, явно, назначили наобум. Во-первых, никакое важное дело нельзя начинать на Луне "без курса", и на такие дни не назначают знаковые события. А 23 мая 2019 года на протяжении всего дня Луна была без курса. Минские договоренности у нас тоже подписывались на Луне без курса, и мы видим результат: эти соглашения не выполняются и не работают. Считается, что, если какое-то событие произошло на Луне без курса, то его как бы и не было вовсе. То есть свадьба Потапа и Насти вроде бы и состоялась, но на деле получается, что это была не совсем свадьба", - объяснил астролог.

Читайте также"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видеоРосс также назвал еще шесть причин, почему дата бракосочетания была выбрана неудачно.

"Во-вторых, 23 мая Луна была в соединении с планетой смерти и разрушения – Плутоном. Это говорит о том, что кто-то из супругов может вскоре овдоветь.

В-третьих, Луна соединялась с планетой большого несчастья – Сатурном. Это значит, что брак может ни к чему хорошему не привести, только к каким-то бедам и лишениям.

В-четвертых, вдобавок ко всему еще и был заходящий узел лунной орбиты – негативный кармический фактор, который пагубно влияет на потомство.

В-пятых, никто не заключает брак в день, когда Меркурий "сожженный". Меркурий – это планета росписи и взаимоотношений.

В-шестых, 23 мая в соединении были Венера и Уран, а любой брак или союз, который заключается при таком положении планет, быстро разрушается. Это значит, что брак Потапа и Насти может совсем скоро быть расторгнут", - рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Росса, 19-ый лунный день – день Паука, считается сатанинским.

"Это – худший день для свадьбы, потому что он сулит новоиспеченной семье интриги, измены, сплетни и тому подобное. На возможность измен также указывает Нептун, который в этот день был в квадрате к Юпитеру. Эта свадьба артистов не тянет ни на что, кроме как на пиар. Настоящего брака, семьи я тут не вижу. Этот союз – скорее, деловое сотрудничество. Но сотрудничество, начатое на Луне без курса, тоже выглядит сомнительным и странным", - отметил астролог.

Читайте также"Навсегда твоя": Настя Каменских показала редкое свадебное фотоРосс выразил удивление, что артисты потратили столько денег на торжество, на празднование в загородном ресторане в лесу, но не догадались посоветоваться насчет даты с астрологом.

"К тому же, и в четверг обычно никто не женится. Лучше бы уж тогда остановились на пятнице, 24 мая. Такой вариант был бы более удачным. Но, опять-таки, может, и не ставилась цель – создать счастливую семью. Возможно цель была другая – поднять шумиху, привлечь к себе внимание. Ведь Потапа и Настю в последнее время начали забывать, особенно Потапа. Если у Каменских начался сольный проект, с которым она была хоть немного на слуху, то Потап вообще пропал. А так, артисты дали информационный повод, и о них снова заговорили", - резюмировал эксперт.

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