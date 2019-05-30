Не пара: астролог рассказал, что ждет брак Потапа и Насти Каменских

30 мая 2019, 06:31

Потап и Настя Каменских выбрали неудачный день для свадьбы

Потап, Настя Каменских
Астролог составил неутешительный прогноз для семьи Потапа и Насти / instagram.com/realpotapо

Потап и Настя Каменских 23 мая сыграли свадьбу. Если проанализировать дату, которую артисты выбрали для бракосочетания, и выстроить прогноз о том, что ждет их союз, то можно смело утверждать, что к астрологу "звездные" молодожены не обращались.Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"День для свадьбы был выбран крайне неудачно. Ребята, явно, назначили наобум. Во-первых, никакое важное дело нельзя начинать на Луне "без курса", и на такие дни не назначают знаковые события. А 23 мая 2019 года на протяжении всего дня Луна была без курса. Минские договоренности у нас тоже подписывались на Луне без курса, и мы видим результат: эти соглашения не выполняются и не работают. Считается, что, если какое-то событие произошло на Луне без курса, то его как бы и не было вовсе. То есть свадьба Потапа и Насти вроде бы и состоялась, но на деле получается, что это была не совсем свадьба", - объяснил астролог.

Читайте также"Мы пара": Потап и Каменских на своей свадьбе исполнили новую версию хита, трогательные видеоРосс также назвал еще шесть причин, почему дата бракосочетания была выбрана неудачно.

"Во-вторых, 23 мая Луна была в соединении с планетой смерти и разрушения – Плутоном. Это говорит о том, что кто-то из супругов может вскоре овдоветь.

В-третьих, Луна соединялась с планетой большого несчастья – Сатурном. Это значит, что брак может ни к чему хорошему не привести, только к каким-то бедам и лишениям.

В-четвертых, вдобавок ко всему еще и был заходящий узел лунной орбиты – негативный кармический фактор, который пагубно влияет на потомство.

В-пятых, никто не заключает брак в день, когда Меркурий "сожженный". Меркурий – это планета росписи и взаимоотношений.

В-шестых, 23 мая в соединении были Венера и Уран, а любой брак или союз, который заключается при таком положении планет, быстро разрушается. Это значит, что брак Потапа и Насти может совсем скоро быть расторгнут", - рассказал эксперт.

Кроме того, по словам Росса, 19-ый лунный день – день Паука, считается сатанинским.

"Это – худший день для свадьбы, потому что он сулит новоиспеченной семье интриги, измены, сплетни и тому подобное. На возможность измен также указывает Нептун, который в этот день был в квадрате к Юпитеру. Эта свадьба артистов не тянет ни на что, кроме как на пиар. Настоящего брака, семьи я тут не вижу. Этот союз – скорее, деловое сотрудничество. Но сотрудничество, начатое на Луне без курса, тоже выглядит сомнительным и странным", - отметил астролог.

Читайте также"Навсегда твоя": Настя Каменских показала редкое свадебное фотоРосс выразил удивление, что артисты потратили столько денег на торжество, на празднование в загородном ресторане в лесу, но не догадались посоветоваться насчет даты с астрологом.

"К тому же, и в четверг обычно никто не женится. Лучше бы уж тогда остановились на пятнице, 24 мая. Такой вариант был бы более удачным. Но, опять-таки, может, и не ставилась цель – создать счастливую семью. Возможно цель была другая – поднять шумиху, привлечь к себе внимание. Ведь Потапа и Настю в последнее время начали забывать, особенно Потапа. Если у Каменских начался сольный проект, с которым она была хоть немного на слуху, то Потап вообще пропал. А так, артисты дали информационный повод, и о них снова заговорили", - резюмировал эксперт.  

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
свадьба астролог Потап и Настя Настя Каменских Потап Влад Росс Алексей Потапенко астрологический прогноз
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:31
Не пара: астролог рассказал, что ждет брак Потапа и Насти Каменских
06:10
"Сплетни и интриги": СМИ узнали, какие знаки Зодиака самые скандальные
05:03
Встреча Зеленского и Путина: эксперт объяснил, почему Москва саботирует переговоры
04:51
10 доказательств, что нацисты прибегали к помощи потусторонних сил
04:50
Леся Никитюк засветила грудь в костюме Чудо-женщины
03:10
Ученые доказали, что средиземноморская диета уже не работает
02:54
"Была бы похожа на шарпея": Слава из Неангелов рассказала, что она поменяла в своей внешности
02:15
Риски на валютном рынке: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара до конца года
01:30
Психолог рассказала, как осуществлять мечты
00:45
Быстрее самолета: в Китае создали самый скоростной поезд в мире Видео
00:00
Запад Украины продолжит "кошмарить" непогода — синоптики
29 мая, среда
23:58
Челси - Арсенал - 4:1: текстовая трансляция матча, все подробности
23:30
Оля Полякова сказала, кто может закончить войну на Донбассе Видео
22:50
"Сейчас покусаю": Саакашвили рассказал о недавней встрече с Порошенко Видео
22:20
Экономист назвал возможный курс доллара в Украине к концу 2019-го
21:47
Возвращение Саакашвили: в Тбилиси требуют экстрадиции экс-президента Грузии
21:13
Трагедия на шахте на Львовщине: Зеленский созвал заседание СНБО
20:55
Киевлянам рассказали о причинах повышения тарифов на воду
20:27
"С Петром уже договорился": Кличко и Парубий пойдут на выборы в Раду вместе с Порошенко – СМИ
20:22
Гелетей уволен: Зеленский назначил главой госохраны подполковника, воевавшего на Донбассе
19:47
Скандал с пропажей оборудования из АП: в ГБР не исключили допрос Порошенко
19:33
Павелко избрали главой комитета УЕФА по статусу игроков
19:20
Спецпрокурор США Мюллер заявил о cвоей отставке
19:02
Украинского тренера Олега Луткова могут пожизненно отстранить от футбола
18:57
Саакашвили вернулся в Украину, онлайн-трансляция Фото Видео
18:55
Верховный суд принял решение по иску о законности назначения Богдана главой АП
18:49
Саакашвили сказал, зачем вернулся в Украину Видео
18:30
ЦБТ, отзывы: Одесса оценила пассивный доход с помощью роботов новости компании
17:57
"Не подлежат исполнению": Епифаний объявил документы Филарета вне закона Фото
17:47
Михаэль Ткач: Вклад Игоря Коломойского в еврейскую жизнь Украины бесценен
17:31
Украинцев предупредили о росте цен на бензин: названа причина
17:21
В Госдуме раскрыли планы насчет запуска поездов по Крымскому мосту: дата и маршруты
16:59
Климкин анонсировал встречи Зеленского с главами МИД Германии, Польши, Франции и Швеции
16:50
Оля Полякова создает партию: прикольные и серьезные варианты названия Видео
16:48
"Он упал в моих глазах": Рианчо заявил, что разочаровался в Шевченко
16:25
Выборы-2019: в ЦИК приняли важное решение по смене места голосования
15:57
"Шаурма может быть решением": Зеленский опубликовал неожиданное фото
15:56
Синоптик предупредила о "погодных ударах" в июне 2019
15:55
Чернокожий рэпер выпустил клип, в котором он насилует и убивает белую женщину, символизирующую Францию Видео
15:48
Второй проект за день: Зеленский внес в Раду свой вариант закона об импичменте
15:39
Хацкевич покинет киевское Динамо
15:27
Первый зарубежный визит Зеленского в качестве президента: названы дата, место и цель поездки
15:26
Смотри и слушай: лучшие документальные фильмы о музыкантах последних лет Видео
15:25
В партии Саакашвили анонсировали участие в досрочных парламентских выборах
15:25
Стала известна дата выхода Death Stranding Видео
15:15
Для реализации идеи всеобщего декларирования нужно выполнить 5 условий - Станислав Людкевич
14:56
Главные новости 29 мая: обратный путь Саакашвили, Москва жаждет мира с Киевом и штурм мэрии Львова
14:51
От летней жары до шквалов с градом: синоптик рассказала о погоде в Украине в четверг
14:50
"Вся ответственность на Москве": патриарх Варфоломей обличил козни РПЦ
14:33
Кровавый протест в Черкасской колонии: 13 заключенных порезали вены на руках
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять