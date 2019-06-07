Сын Бари Алибасова поделился тревожной новостью о продюсере

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна, сообщил его сын / Дни.ру

Российского продюсера Бари Алибасова, который получил ожог желудка 4 степени, врачи ввели в состояние медикаментозного сна, операция не обсуждается.

Медики считают, что состояние Алибасова стабильно тяжелое, рассказал его сын — Бари Алибасов-младший ТАСС в четверг, 6 июня.

По его словам, планировалось, что продюсер будет находиться в состоянии медикаментозного сна два дня.

"Он спит, наверное, можно назвать медикаментозным сном… Врачам надо посмотреть, будут ли какие-то улучшения в ближайшие дни, и уже потом будут предпринимать какие-то шаги", — заявил Бари Алибасов-младший.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов.

Позже стало известно, что Алибасов случайно выпил чистящее средство. В отравлении продюсера обвинили дочь его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной — Анну Шушкину, но она опровергла свою причастность к инциденту.