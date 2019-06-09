СМИ рассказали, в каком состоянии находится в больнице Алибасов

Бари Алибасов / Дни.ру

Источник в медучреждении, в котором на данный момент госпитализирован известный и скандальный деятель российского шоу-бизнеса Бари Алибасов, рассказал о его самочувствии.

Соответствующее сообщение было опубликовано РИА Новости. По имеющимся данным, Алибасов по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

"Он все еще в токсикореанимации", — рассказал источник.

Напомним, в ночь с 3 на 4 июня известный продюсер Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в реанимацию токсикологии НИИ Скифосовского - с отравлением и ожогом внутренних органов от средства для чистки труб. По предварительной версии событий, он случайно его употребил внутрь, перепутав с соком.