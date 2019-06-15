ОМОН запаковал актера Универа в центре Москвы

Андрей Гайдулян попался ОМОНу / Скриншот

В Москве на Хохловской площади, которую неформально называют "Яма", правоохранители провели массовое задержание совместно с "активистами".

Сыгравший Сашу в Универе Гайдулян был задержан без объяснений, и доставлен в ближайшее отделение, сообщает телеграм-канал Super

Как утверждают правоохранители его задержали за мат, провели беседу.

Однако Гайдулян отрицает, что у ОМОНа были основания для задержания.

Кроме того, вскоре стала известна истинная причина массовых задержаний - около 20 человек были захвачены ОМОНом из-за действий активистов "Лев против" - они указывали силовикам, кого именно нужно задерживать. Эти активисты борются с распитием алкогольных напитков и курением в общественных местах. Ребята снимают все на видео и выкладывают на свой YouTube-канал.

Подобную акцию они уже устраивали в конце мая на той же "Яме" - тогда активисты начали отбирать у прохожих алкоголь, а потом применили на них перцовые баллончики.

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