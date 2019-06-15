Алибасова вывозят из России: что случилось

Бари Алибасов покидает Россию/ фото Википедия

Бари Алибасов после получения первой медицинской помощи в больнице России должен будет продолжать лечение, и семья хочет делать это в европейских заведениях с более комфортными условиями.

О подготовке к переезду сообщил Бари Алибасов-мледший в интервью ТВЦ.

Когда минует угроза жизни, Бари Алибасов отправиться в Европу для реабилитации после ожогов и отравления Кротом.

"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - объяснил сын Алибасова.

С другой стороны Алибасов-младший объяснил, что лучшую реанимационную помощь в состоянии предоставить только в Склифасовского - ведь это в России с подобными случаями попадает по 200 человек в год.

"Мне вчера товарищ рассказывал, что у него друг выпил что-то в Америке и буквально через два дня ему выплатили компенсацию в четыре миллиона долларов. Так как там такое большое наказание, вероятность очень маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики", - добавил он.

До конца недели Алибасову проведут дополнительные обследования, чтобы скорректировать будущее лечении.

На днях семья Алибасова пережила еще одно потрясение, и стала жертвой мошенника. Пока Алибасов был в больнице пропал его любимый кот Чуча, о котором он спросил в первую очередь, когда проснулся от комы.

Ранее сообщалось, что Алибасов проснулся от комы в состоянии амнезии, и забыл даже язык. Он пробыл в искусственной коме вдвое больше запланированного.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.