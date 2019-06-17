Большая маленькая ложь 2 сезон: что было во второй серии

Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия - обзор / НВО

Новая 2 серия 2 сезона Большой маленькой лжи - это первый прорыв того, нарыва, что собирался весь первый сезон, и грязные секреты в серии Tell Tale Hearts уже полезли наружу.

Мэри Луиза (Мэрил Стрип) сама узнает часть тайны, и приходит к Селесте с претензиями - оказывается, у ее детей есть брат, и она это от них услышала.

Селесте приходится признать, что сын Зигги ее подруги Джейн - сын ее покойного мужа Перри. Она знакомит детей, проводит беседу, и, кажется, они даже неплохо друг к другу относятся.Кажется, что в перспективе появление большой и дружной семьи.

Очень трогательная сцена, когда Джейн, утирая слезы Зигги, сообщает ему, что он был результатом сексуального насилия.

Однако подозрения Мэри Луизы переливаются через край - теперь она угрожает Селесте обратиться в полицию.

Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия - Сказочные истории / НВО

Отношения Бонни с Натаном продолжают портиться, особенно после того, как он звонит ее матери, прося ее о помощи. Та привозит с собой кристали и всякие мистические штучки, которые использует пока Бонни спит. Не нужно упоминать, что Бонни это еще больше злит. А их отношения с матерь полны взаимным недоверием и страдают от очень старых обид.

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У Ренаты серьезные проблемы с Гордоном - ФБР и полиция разоблачают его махинации, и его берут под арест. Нервы Ренаты все это едва выдерживают - ведь, когда она узнала, что Гордон разрушил их идеальную жизнь, она устроила ему знатную истерику. Теперь неизвестно, сможет ли она его простить.

Эд узнает про Зигги, и каким-то образом узнает, что Мадлен ему изменяла. Он узнает про Джозефа, с которым у нее был роман - еще один секрет всплыл наружу. Сложно представить, как Эд справится с этим.

Большая маленькая ложь 2 сезон 2 серия смотреть онлайн трейлер:

Таким образом, у всех жителей Монтерея была очень тяжелая неделя, и начали открываться секреты - которые они давно хранили. Но все опасаются тех, которые могут последовать за ними.