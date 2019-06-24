Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в третьей серии

Большая маленькая ложь 2 сезон 3 серия - обзор / НВО

Новая 3 серия 2 сезона Большая маленькая ложь Конец Света - небольшая передышка от мистики и таинственности. У девушек-врунишек наступает тот переломный момент в жизни, когда что-то прекращается, и что-то начинается.

В новой серии Мадлен и Эд решаются отправиться к врачу, чтобы решить свои семейные проблемы и сохранить семью. Однако сеанс не показывает невероятных результатов, что для Эда, что для Мадлен. Врач намекает ей, что нужно быть совершенно честной. Она заявляет, что у ее родителей был долгий счастливый брак. Но позже Селесте признается, что в детстве видела, как ее папа изменял маме.

Бонни гуляя у воды вспоминает прошлое - во флэшбэках показано, как ее мама учила ее плавать и держаться на воде. И это очень драматическая сцена.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было во второй серии

Эд наконец приглашает Натана и Бонни на ужин, и это развлекает девушку. Однако Мадлен чувствует себя лишней, и снова намерена провести с Эдом "серьезный разговор" на тему того, сколько он намерен наказывает ее.

Мэри Луиза пытается получить материал Зигги, чтобы сделать ДНК-тест и доказать, что ее сын Перри не был насильником и сволочью, однако, когда видит вживую Зигги сразу признает в нем сына Перри - он выглядит копией ее второго сына Раймонда. Она заявляет, что Зигги очень хороший мальчик, и не может поверить, что ее сын Перри вырос "злом".

Большая маленькая ложь 2 сезон 3 серия - Конец Света / НВО

Рената не хочет оправлять свою дочь в Стенфорд, и ищет ей другую школу. Проблемы с ее мужем сильно подкосили всех членов семьи, и серьезно изменили их будущее.

Селеста задумывается о жизни с Перри, и кажется, она уже скоро будет готова двигаться дальше.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в первой серии

Джейн идет на свидание с Кори, и все проходит не так плохо, как могло бы показаться.

А Мэри Луизе озвучивают мысль, что ее сын был "лучшим монстром".

Большая маленькая ложь 2 сезон 3 серия смотреть онлайн трейлер:

Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.