Мама накажет: Дочь Поляковой в купальнике сделала сэлфи в зеркале

Маша Полякова в купальнике снялась в ванной/ instagram.com/mashapolyakova

Младшая дочь Оли Поляковой Маша, которую мама отослала в США постигать модельную науку, решила поделиться пикантными фото.

Маша Полякова вместо получения знаний о моделинге забросала подписчиков фотками в купальнике.

"Спасибо за нереальный купальник это нечто, благодаря вам я открыла свой пляжный сезон. а вы уже успели побывать на море этим летом??" - написала Маша опубликовав снимок в воде.

Поклонники рассыпались комплиментами в ее адрес, хваля за стройную фигуру и за то, что она решилась пойти на курсы.

Маша Полякова в бикини отдыхает в модельном лагере / Instagram

Кроме того, Маша опубликовала в Stories бумеранг-сэлфи у зеркала в ванной в красном купальнике а-ля спасатели Малибу.

Маша Полякова в ванной/ Instagram

В Stories комментариев не видно, но, вполне вероятно, что это ответ хейтерам, которые пытались критиковать предыдущее фото.

О том, что Полякова отправила детей в лагерь, она написала еще ранее в Instagram, прикрепив фото.

Полякова отправила детей на отдых / Instagram

"Маша летит в свой первый модельный лагерь под руководством прекрасной Аллы. Доця, будь умницей, не сгори – мажься кремом, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой!) Люблю!", – написала звезда под опубликованным фото.

Пользователи соцстей уже начали задумываться, входит ли в понятие хорошей девочки регулярные фото в купальниках?

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