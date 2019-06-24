Мама накажет: Дочь Поляковой в купальнике сделала сэлфи в зеркале

Оля Полякова отправила свою дочку Машу в модельный лагерь, и девушка не стала ждать, чтобы похвастаться шикарными купальниками на сэлфи в зеркале.
Младшая дочь Оли Поляковой Маша, которую мама отослала в США постигать модельную науку, решила поделиться пикантными фото.
Маша Полякова вместо получения знаний о моделинге забросала подписчиков фотками в купальнике.
"Спасибо за нереальный купальник это нечто, благодаря вам я открыла свой пляжный сезон. а вы уже успели побывать на море этим летом??" - написала Маша опубликовав снимок в воде.
Поклонники рассыпались комплиментами в ее адрес, хваля за стройную фигуру и за то, что она решилась пойти на курсы.
Кроме того, Маша опубликовала в Stories бумеранг-сэлфи у зеркала в ванной в красном купальнике а-ля спасатели Малибу.
В Stories комментариев не видно, но, вполне вероятно, что это ответ хейтерам, которые пытались критиковать предыдущее фото.
О том, что Полякова отправила детей в лагерь, она написала еще ранее в Instagram, прикрепив фото.
"Маша летит в свой первый модельный лагерь под руководством прекрасной Аллы. Доця, будь умницей, не сгори – мажься кремом, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой!) Люблю!", – написала звезда под опубликованным фото.
Пользователи соцстей уже начали задумываться, входит ли в понятие хорошей девочки регулярные фото в купальниках?
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