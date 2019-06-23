Отпуск в Испании: певица alyona alyona показала фигуру в купальнике

Алена Алена провела отпуск в прекрасной Барселоне / https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/?hl=ru

Известная украинская рэп-певица alyona alyona, которая пришла в шоу-бизнес после работы воспитателем в детском саду, решила отдохнуть от насыщенных музыкальных будней в солнечной Испании.

В Instagram исполнительница традиционно без капли смущения показала весьма откровенное фото в купальнике.

На снимке alyona alyona позирует в светло-розовом сдельном купальнике с принтом в виде накрашенных черной помадой губ. Девушка выходит на берег из воды после водных процедур в Средиземной море.

/ Фото: Instagram/alyona.alyona.official

В Instagram-сторис alyona alyona рассказала поклонникам, что она с подругой отправилась в Барселону, окрестности которой они решили исследовать за рулем комфортного автомобиля Smart.

Судя по фотографиям, путешествию певицы сопутствовала отличная солнечная погода.

Как ранее сообщалось, alyona alyona стала героиней американского журнала Vogue.