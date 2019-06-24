Вакарчук в Грузии женил своего гитариста

24 июня 2019, 20:39

На снимках со свадьбы также замечены барабанщик группы Денис Глинин и стилист Ляля Фонарева.

  • Вакарчук женил своего гитариста facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
  • Вакарчук женил своего гитариста facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
  • Вакарчук женил своего гитариста facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
  • Вакарчук женил своего гитариста facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
  • Вакарчук женил своего гитариста facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

В понедельник, 24 июня, в Грузии женился гитарист Океана Эльзы Владимир Опсеница. Его избранницей стала девушка Светлана.

Отметим, фронтмен группы Святослав Вакарчук, который сейчас активно участвует в парламентской гонке, стал свидетелем на этой свадьбе.

"Ну що, Опсеніца всьо. Гордий бути першим дружбою. Щасливі будьте, Світлана і Владо!", - написал на своей странице в Facebook лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

Добавим, что на снимках со свадьбы также замечены барабанщик группы Денис Глинин и стилист Ляля Фонарева. Известно, что ее называют любимой женщиной Вакарчука.

К слову, Владимир (Владо) Опсеница родился 9 марта 1980 года. Сербский гитарист. Наиболее известен как участник группы Океан Ельзи.

Музыке учился в Европе и России. Является постоянным гитаристом группы Lazar Novkov & Frame Orchestra.

В 2013 году как сессионный гитарист принял участие в записи альбома Земля группы Океан Ельзи вместо покинувшего группу Петра Чернявского. Был найден буквально за несколько дней. Участвовал в туре в поддержку альбома Земля на правах сессионного музыканта.

Как написал Андрей Васятин, с новым гитаристом "изменился не только альбомный звук группы, но и концертный — и даже старые „океанические" хиты зазвучали по-новому".

По словам Вакарчука: "Вся группа хотела бы, чтобы Владо остался в группе на правах постоянного участника — но человек всю жизнь жил в Сербии, там занимался музыкой, записывал, продюсировал… Ему надо привыкнуть и войти в новый ритм. Поживем-увидим, как образуется". В 2014 году получил место постоянного гитариста.

Читайте такжеВакарчук озвучил имена трех спонсоров партии ГолосНапомним, ранее сообщалось, Вакарчук поставил подпись в свидетельстве о браке.

Также ранее Главред сообщал, фронтмен легендарной украинской рок-группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук ладит с дочерью своей гражданской жены Ляли Фонаревой от первого брака. Музыкант с досадой признался, что его падчерица ― не большая фанатка творчества группы Океан Эльзи. Диана не воспринимает песни Вакарчука.

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свадьба Святослав Вакарчук Океан Эльзы гитарист Ляля Фонарева новости Украины
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