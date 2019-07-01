Песочный человек: Netflix и Warner Bros экранизируют еще один комикс Нила Геймана

Песочный человек / kinobord.com

Телесервис Netflix и Warner Bros оформляют громадный бюджет для съемок нового сериала про еще одного героя вселенной DC - песочного человека.

Создатель Песочного человека Нил Гейман станет одним из шоуранеров сериала, сообщает THR.

Аллан Хейнберг после Чудо-женщины напишет сценарий к сериалу Песочный человек, а продюсером станет Дэвид Гойер (трилогия Темный рыцарь). Сам Нил Гейман станет сопродюсером, а сценарий будет писаться под его чутким руководством.

Песочного человека он создал в рамках комиксов Vertigo в одной вселенной с Константином и Люцифером, которые уже получили свои сериалы.

Песочный человек выходил с 1989 по 1996 гг и получил 75 выпусков. Персонаж пересекался с другими героями как вселенной Vertigo, так и DC. Спин-оффы комикса начали выпускаться с 2000-х, последний из них выходил в 2013-2015 гг.

Комиксы Песочный человек экранизируют/ kinobord.com/

Главный герой - Морфей - он же Сон - антропоморфное воплощение одного из Бесконечных, среди которых Судьба, Смерть, Желание и другие.

По сюжету комикса, его заточили специальным ритуалом на 70 лет, но ему удалось вырваться на свободу в наше время, и он занимается местью своим тюремщикам и пытается восстановить свое царство и влияние, но в ходе сюжета он меняется - частично смягчается, и претендует на роль скорее антигероя.

Попытки экранизации комикса начались с 2000-х гг, но в формате фильма, и они были настолько бездарными, что Нил Гейман предпочел, чтобы не было никакого фильма о Песочном человеке, нежели провальные проекты.

Warner Bros планирует экранизацию в виде сериала с 2010 года, и на место режиссера в свое время рассматривали Эрика Крипке, но реально работа началась после 2015, и ло сейчас, когда удалось получить финансирование проекта.

Источники утверждают, что окончательно все вопросы с экранизацией будут решены в ближайшее время, и начнется подготовка сценария и поиск актеров. Учитыва оперативность Netflix, первую серию стоит ожидать уже в конце 2020 года.

Двумя последними экранизациями произведений Геймана были сериалы Американский боги от Starz и Благие знамения от Amazon Prime.

Ранее назвали дату выхода 9 сезона Американской истории ужасов.