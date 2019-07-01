Ведьмак 2019: дата выхода и официальный постер с главными героями

Ведьмак 2019: дата выхода, актеры постеры сериала / Twitter

Сериал Ведьмак, который должен выйти в 2019 году, обещает быть позорным поражением Netflix.

Это доказывают первые официальные постеры сериала, на которых изображены трое главных героев - Геральт, Йеннифер и Цирилла.

В Twitter проекта и Instagram Генри Кавила появились официальные фото, которые повергли любителей Ведьмака в шок

Шоуранер сериала - Лорен Шмидт, которую поклонники Ведьмака чуть не загнобили за то, .что она планировала брать на роль пепельной блондинки Цири представительницу нацменьшинств все же угробила сериал еще до его начала.

Ведьмак 2019: постер / Twitter

Исходя из первых фото Гаральта, Цири и Йеннифер, ее окончательный выбор оказался не менее позорным - 90-летняя волшебница, которая выглядела на 25 в сериале будет смотреться моложе Цири, которой по сюжету должно быть не больше 11 лет.

Ведьмак 2019: Йеннифер / Twitter

В то же время, Генри Кавилла в роли Ведьма забраковали еще тогда, как в сети появилось промо - тогда поклонники творчества Спаковского назвали его слишком слащавым, и Netflix этого не исправили.

Ведьмак 2019: Цири / Twitter

Режиссерское кресло занял Томек Багиньски. Обязанности исполнительных продюсеров исполняют Шон Дэниел (франшиза "Мумия") и Джэйсон Браун ("Экспансия"), а также Ярек Савко из студии Platige Image, создавшей кинофрагменты для игр о Ведьмаке.

Ведьмак 2019: Геральт / Twitter

Роль Ведьмака исполняет Генри Кавилл, Йеннифер - 22-23 летняя актриса Аня Чалотра, которая ранее не имела особого актерского опыта, а Цири - 17-летняя Фрейя Аллан.

Шоуранеры Ведьмака обещают выпустить первый сезон из 8 серий в последние пару месяцев 2019 года, а 8 серий 2 сезона - вскоре после этого в начале 2020 года.

Ранее появилась дата выхода 9 сезона сериала Американская история ужасов, а также первый официальный постер сериала.