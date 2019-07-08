Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в пятой серии

8 июля 2019, 09:34

Новая 5 серия 2 сезона Большая маленькая ложь вышла на экраны 7 июля и в ней главных героинь снова предают самые близкие.

Большая маленькая ложь 2 сезон
Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия - обзор / НВО

НВО показал 5 эпизод 2 сезона сериала Большая маленькая ложь вечером 7 июля, и эта серия вызывает смешанные чувства. Эпизод Убейте меня показывает предательство и боль от утрат, которые переживают все главные героини.

Селеста категорически против совместной опеки с Мари Луизой над ее сыновьями Максом и Джорджем, и, поскольку свекровь не отступится, дело передают в суд.

"Это ловушка лжесвидетельствования", - предупреждает Рената, когда Монтерейская пятерка собирается на пляже. Она объясняет, что все матери будут вызваны, чтобы поговорить с Селестой, а потом адвокаты допросят их, в том числе, о смерти Перри.

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Адвокат Селесты Кэти Ричмонд советует всем держаться вместе после очередной выходки Мари Луизы. Она объясняет, что, если Селеста станет "расстроенной", это докажет правоту свекрови, и негативно выльется для самой Селесты.

Но всех потрясает неприятная новость, что дети Селесты и Джейн избили мальчика в школе. Как оказалось, это местный хулиган Брайан МакФерсон, который издевался над Зигги, называя его ошибкой природы, а отца – насильником.

Но Селеста и Джейн переживают не сколько о драке, сколько о том, что их дети уже проявляют себя похожими на отца – уже и Зигги задается вопросом – "а если я вырасту похожим на него?". И, похоже уже сработала женская солидарность, так как в результате обе матери гордятся, что их дети сдружились, хоть и так странно.

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Селеста и Джейн берут детей на лодки, чтобы провести день вместе на воде, а Рената, когда слышит об их планах, устраивает с дочерью последний солнечный денек дома у дорого бассейна и с солнцем. Они с дочкой последний раз плещутся в воде, крича "привет!" океану и солнцу, ненадолго забыв о переезде, суде, и отце-мошеннике.

Большая маленькая ложь 2 сезон
Большая маленькая ложь 2 сезон / скриншот

На свидании Джейн пытается повеселиться и заняться сексом с Кори, но полученная от Перри травма берет верх, и все заканчивается слезами. Мэдлин из последних сил стараясь сохранить брак, тянет Эда на семинар для пар, после которого тот уже решается окончательно между тем, чтобы с достоинством оставить брак, или остаться с женщиной, которой не доверяет. Мэдлин в кои-веки просит прощения, обещает быть честной, но не гарантирует, что дальнейшая жизнь пройдет без косяков.

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Бонни тем временем пытается пережить не только соучастие в убийстве Перри, но и жестокость и отчужденность своих родителей, когда призраки прошлого вновь возвращаются вместе с ними.

Большая маленькая ложь 2 сезон 5 серия смотреть онлайн трейлер:

В конце серии Бонни видит, как Кори выходит из полицейского участка, и теперь у Монтерейской пятерки есть основания думать, что у копов есть крот среди их друзей.

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Сериал Большая маленькая ложь транслируется телеканалом НВО, но тем, у кого нет подписки, стоит поискать и зарегистрироваться для просмотра сериала в телесервисах, по типу Амедиатеки или Мегого.

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