Осадчая похвалилась идеальной фигурой в бикини

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Ведущая Світського життя Голоса і Голоса Діти Екатерина Осадчая порадовала подписчиков пикантным фото в бикини.

На день Ивана Купала 7 июля она съездила с мужем Юрием Горбуновым за Киев, и отметила национальный праздник на пляже в бикини.

Катя опубликовала фото, которое вероятно снимал муж в Stories. Она стоит в купальнике частично в воде спиной к зрителям, и довольно соблазнительно позирует, подняв руки вверх.

Она отметила, что в это время на пляже было +23 градуса тепла.

Хотя это не типичное для шоубиза откровенное фото, снятое в упор, Катя вполне смогла похвастаться не только стройной подтянутой фигурой, но и соблазнительными формами.

Екатерина Осадчая / скриншот

Молодая мама не стала публиковать фото в Instagram, так что комментарии не видно, но мы не сомневаемся, что девушку буквально завалили комплиментами.

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