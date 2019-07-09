Очень странные дела 4 сезон: дата выхода и актеры сериала

9 июля 2019, 11:27

Сериал очень странные дела уже получил 4 сезон, и шоураннеры начинают работу над ним. Что известно о дате выхода, сюжете, актерах и съемках - читайте на сайте Главред.

Очень странные дела 4 сезон
Очень странные дела 4 сезон / Instagram

Новый 4 сезон сериала Очень странные дела выйдет в 2020 году. Всего за пару дней после выхода 3 сезона сериал набрал рекордное количество просмотров - более 40 миллионов, и зрители уже в ожидании выхода продолжения сериала.

Новый 4 сезон Очень странных дел выйдет не раньше лета 2020 года. Причем братья Дафферы заявили, что планируют снять 5 сезонов сериала, и если рейтинг не упадет, готовы идти и дальше.

Однако шоуранеры осознано признались, что не намерены делать из Очень странных дел бразильский сериал - в принципе каждый сезон завершает сюжет, и если сериал потеряет рейтинг, они будут готовы остановиться.

"Я не хочу, чтобы Stranger Things стал одним из тех сериалов, у которых кончается бензин и которые приходится закрывать по причине отсутствия интереса. Надо заканчивать шоу, когда ты на вершине" — отметил Мэтт Даффер.

А вот его брат Росс Даффер отметил, что в идеале сериал не должен длиться больше пяти сезонов, но если на это будет причина и желание как у команды сериала, так и у аудитории, то продолжение возможно. К тому же братья давно определились с финалом сериала, и полностью продумали развитие событий после 3 сезона.

Очень странные дела 4 сезон
Очень странные дела 4 сезон / скриншот

"Конечная цель нам известна. Мы знаем, куда в итоге придем. Еще не уверены, сколь долгим будет этот путь, но план у нас есть. К работе над вторым сезоном мы приступили с таким обилием идей в голове, что часть пришлось отложить, дабы вернуться к ним чуть позже. Некоторые из них мы используем в следующих сезонах. А концовку сериала мы придумали как раз в ходе мозгового штурма второго сезона, но добраться до нее за год не получится", - подтвердили они идею о 5 сезонах.

Режиссеры сериала -  Мэтт Даффер и Росс Даффер продюсерами значились Джастин Добл, Рэнд Гейджер и Иэн Патерсон. Сценаристами неизменно остаются Росс Даффер и Мэтт Даффер.

Актеры сериала:

  • Вайнона Райдер – Джойс Байерс
  • Дэвид Харбор – шериф Джим Хоппер
  • Финн Вулфхард – Майк Уилер
  • Милли Бобби Браун – Одиннадцать (Оди) / Джейн
  • Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон
  • Калеб Маклафлин – Лукас Синклер
  • Наталия Дайер – Нэнси Уилер
  • Чарли Хитон – Джонатан Байерс
  • Кара Буоно – Карен Уилер
  • Ноа Шнапп – Уилл Байерс
  • Джо Кири – Стив Харрингтон
  • Сэди Синк – Максин Макс Мэйфилд
  • Шон Астин – Боб Ньюби
  • Прийа Фергюсон – Эрика Синклер
  • Майя Хоук – Робин
Очень странные дела 4 сезон
Очень странные дела 4 сезон: что будет с силами Одинадцать? / Netflix

Сюжет 4 сезона сериала Очень странные дела снова развернется в США, и русские шпионы снова будут угрожать не только США, но и всему миру. Еще в конце 3 сезона продемонстрировали, что с Хоппером еще не все покончено, и вполне вероятно, что это он оказался в руках у советов. С другой стороны, хватит ли времени у Одинадцать, чтобы восстановить силы?

Новый 4 сезон должен выйти либо в конце лета, либо осенью 2020 года - точную дату шоураннеры пока не назначили.

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сериалы Netflix Очень странные дела
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