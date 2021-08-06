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Вышел новый тизер-трейлер и дата выхода 4 сезона Очень странных дел

6 августа 2021, 16:23

Появился тизер в котором телесервис объявил год выхода 4 сезона сериала Очень странные дела.

Очень странные дела 4 сезон
Очень странные дела 4 сезон / Netflix

Телекомпания Netflix без предупреждения опубликовала новый тизерный трейлер 4 сезона сериала Очень странные дела - в нем намекнули, что из параллельной вселенной снова что-то приближается, и Оди это чувствует.

Однако, команда в этот раз начинает борьбу не вместе, так как после 3 сезона почти все герои разъехались по разным городам, а Шеф попал через червоточину в руки к русским - в аналогичный проект, где участвовала Оди.

"Что-то приближается, и оно уже почти что здесь", - говорит закадровый голос Оди.

В тоже время подпись к трейлеру - перевернутая. В первой ее части говорится:"Увидимся в перевернутом мире".Читайте такжеОчень странные дела 4 сезон: дата выхода и актеры сериала

"Очень странные дела вернутся в 2022 году", - говорится во второй части подписи.

Пока что точная дата выхода Очень странные дела 4 сезона не называется, но обычно премьера была летом.

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