Темные начала 2019: дата выхода, актеры и трейлер

19 июля 2019, 19:39

Сериал Темные начала выходит на экраны в конце 2019 года, и в этот раз экранизацией Пулмана занимается телеканал НВО.

Темные начала 2019
Темные начала 2019: смотреть трейлер онлайн / скриншот

На San Diego Comic Con 2019 был представлен первый официальный трейлер сериала Темные начала, который в оригинале называется His Dark Materials, анонсировал историю девочки Лиры и ее дяди Лорда Азраила.

Сериал Темные начала представил удивительный мир, и историю, которую автор рассказывал в первой книге. Пока что шоуранеры не уточняют, сколько будет сезонов у сериала, но шоуранеры уже начали съемки второго сезона.

Сюжет Темные начала 2019

Первый сезон сериала Темные начала повторит сюжет первой книги трилогии Филиппа Пулмана Северное сияние, а также сюжет фильм 2007 года Золотой компас, с тем исключением, что в этот раз сценаристы поработали более усердно, и в сериал удалось вместить то, что хотел донести автор в книгах.

Действие разворачивается в теократическому миру, где власть принадлежит Магистериуму. И хотя, в миру существует магия, а часть души у людей живет отдельно в виде животного - деймона или альма. В мире также существуют говорящие медведи, которые живут на Севере, а геополитическая карта слегка отличается от нашего мира.

Однако, поднимается также и вопрос параллельных миров - в одной из книг герои попадают в "наш" мир. Главные персонажи книг и сериала - девочка Лира и ее дядя (отец) Лорд Азраил.

Актеры Темные начала 2019

 Рут Уилсон (мини-сериал Лютер), Джеймс МакЭвой (Сплит, Люди Икс, Стекло), Лин-Мануэль Миранда (Странная жизнь Тимоти Грина), Кларк Питерс (сериал Прослушка) и другие. Главную героиню, девочку-сироту по имени Лира, играет Дафне Кин.

В сериале будет 8 серий. Сериал выйдет на экраны осенью 2019 года. Он уже продлен на второй сезон, также из 8 серий.

Продюсер сериала - Лори Борг, режиссеры - Том Хупер, Дон Шэдфорт и Отто Бэтхёрст, сценарист - Дждек Терн.

Темные начала смотреть онлайн трейлер:

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