Американская история ужасов 9 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

Телеканал FX Порадовал поклонником первым душераздирающим постером к 9 сезону Американской истории ужасов, и определился с датой выхода сериала.
Новый 9 сезон Американской истории ужасов выходит осенью 2019.
Премьеру 9 сезона, который получил название 1984 состоится в среду 18 сентября.
В актерском составе, как всегда, есть перестановки, есть старые персонажи, которые приходят из сезонов пораньше, и есть совершенно новые актреры.
Эмма Робертс и американский призер Олимпийских игр Гас Кенворти в 9 сезоне играю семейную пару, а вот Эван Питерс впервые за много сезонов пропустил съемки.
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Райан Мерфи держит в напряжении фанатов, и пока до конца не раскрыл все секреты сюжета, но пообещал, что сериал пройдет в стиле хоррора 80-х. И мы не отрицаем, так как в первом же трейлере мы увидели не только стиль одежды 80-х, но и традиционный домик то ли в лесу, то ли в летнем лагере и здоровенный кухонный нож, которого так не хватало со времен Пятницы 13, которым злодейка кромсает дверь за спиной у девушки.
В промо-материалах сериала уже появились некоторые актеры, так что в сериале точно сыграют:
- Эмма Робертс;
- Коди Ферн;
- Билли Лурд;
- Лесли Гроссман;
- Мэтью Моррисон;
- Джон Кэрролл Линч;
- Дерон Хортон;
- Гас Кенуорти;
- Актриса-трансгендер Анжелика Росс.
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Американская история ужасов 9 сезон смотреть онлайн трейлер:
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