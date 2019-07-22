Ведьмак 2019: Лорен Шмидт прокомментировала новый скандал

Ведьмак 2019: смотреть официальный трейлер / скриншот

Сериал Ведьмак выходит в декабре 2019, и он преподнесет много сюрпризов фанатам Гральта - как приятных, так и наоборот.

В официальном трейлере шоуранеры постарались засветить большую часть героев и намекнуть на развитие сюжета.

Так, наконец, откроется история Йеннифер - то, как она стала чародейкой и поменяла свою внешность. Будет показано знакомство Геральта с Трисс Меригольд, а также интриги магов, которые не вошли ни в сюжеты книг, ни игр.

Кроме того, в трейлере засветили сцену с помолвкой Поветты и Ежа - родителей Цири, а также ее побег в лес дриад, и даже ее побег от нильфгаардцев в пустыне - с применением магии Хаоса и горящими деревьями.

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Но с другой стороны, актеры, которых подобрали на роли совершенно противоположны тем образам, которые были составлены в книгах и играх. Единственное исключение - Цири и Йеннифер, за которых фанаты чуть не загнобили Лорен Шмидт. У фанатов, которые выразили свое недовольство, сложилось такое впечатление, что шоуранер специально сформировала состав актеров прямо противоположно прописанным в книгах и играх. На Comic Con в San Diego после презентации трейлера, Шмидт заявила, что она никогда не будет экранизировать игры.

"В перспективе исключено, что мы будем экранизировать игры", - сказала она.

Но она не смогла и не стала объяснять, почему ее герои прямо противоположны книжным оригиналам.

Например, дриады у Шмидт почему-то стали поголовно чернокожыми, вероятный Вильгефорс - также чернокожий, рыжая и бледная Трисс Меригольд играет чернокожая актриса с карибскими корнями. В результате история про Средневековый Север переносит зрителей минимум в Испанию и Средиземноморье.

То же касается и образов героев, которые приписали под Шмидт.

Генри Кавилл признался, что кое-что в новом Геральте его, конечно, не устраивает, но он не смог спорить со Шмидт.

"Я — геймер. Я много играю. Есть что-то такое в Геральте, что меня задело. Он не типичный герой. У него непроницаемая внешняя оболочка, он живет в реальном мире, но в то же время, глубоко внутри, он настоящий герой", - заявил он.

Что касается Цири, то ее описывают как девушку, которая была воспитана в условиях жёсткого протекционизма и потому наивна. Для нее будет важным обрести эмпатию — научиться ставить себя на место других людей.

А вот актриса, исполняющая роль Йеннифер - Аня Чалотра, уверена, что ее персонаж пытается "найти настоящую связь с другим человеком и безусловную любовь, которой она никогда не испытывала".

Ведьмак 2019 смотреть онлайн трейлер:

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