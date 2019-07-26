Танці з зірками 2019: Людмила Барбир стала участницей шоу

Телеведущая 1+1 Людмила Барбир приняла вызов танціззіркамиchallenge, и передала эстафету дальше.
Телеведущие шоу Сніданок з 1+1 покоряют шоу Танці з зірками, и вслед за Русланом Сеничкиным в новом сезоне шоу примет участие его напарница - Людмила Барбир.
Об этом ведуще Сніданок з 1+1 сами рассказали в прямом эфире.
Людмила Барбир и Руслан Сеничкин решили сначала присоединиться к челленджу #танцюйякзірка, а потом Людмила призналась, что она таки станет участницей 3 сезона шоу Танці з зірками 2019.
Они рассказали, что провели на своем шоу голосование, и зрители проголосовали за Людмилу Барбир.
Читайте такжеТанці з зірками 2019 Украина - все участники нового сезона
"Я приму участие в проекте танцы со звездами. Я согласна. Я говорю тебе - Да!", - сказала Людмила.
Руслан Сеничкин отметил, что жизнь разделяется на жизнь До Танцеав и После, и призвал поддержать свою коллегу.
Танці з зірками 2019 - Людмила Барбир приняла вызов и стала участницей 3 сезона шоу:
Ранее были названы все судьи 3 сезона Танці з зірками и дата выхода шоу.
Диму Monatik в 2019 году заменит хореограф Франциско Гомес.