Танці з зірками 2019: актеры Крепостной идут на шоу

Танці з зірками 2019: первые участники / 1+1

Актеры Ксения Мишина и Алексей Яровенко приняли вызов, и дискобол подтвердил из участие в новом 3 сезоне шоу Танці з зірками.

Об этом стало известно, из нового видео на странице шоу Танці з зірками в Instagram.

"Звезда сериала Крепостная и В воскресенье утром зелье копала Ксения Мишина и актер сериала Крепостная и просто красавчик Алексей Яровенко готовы стать участниками нового взрывного сезона танці з зірками", - говорится в сообщении.

К слову, вызов брошен Даниелю Салему и Славе Каминской, которая покинула шоу Танці з зірками в 2018 году из-за травмы спины в самом начале.

"Принимаем вызов, и встретимся на паркете. А кто будет следующими - смотрите в публикации", - сказала телеведущая Людмила Барбир, которая приняла вызов утром 26 июля во время Сніданку з 1+1.

Ранее вызов приняли Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Владимир Остапчук.

Потап, который также получил вызов, пока что выступает на фестивале Жара 2019, и не ответил ни подтверждением, ни отказом.

Напомним, уже известны все имена судей шоу и дата выхода 3 сезона шоу Танці з зірками.