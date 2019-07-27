Москвичи обокрали Maruv на концерте и потребовали выкуп

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Певица Maruv, которая так безумно любит Россию, попала в неприятную ситуацию, которая могла бы и не возникнуть. Во время концерта в столичном клубе Руки Вверх, кто-то спер маску одной из ее девушек прямо со сцены, пока никто не смотрел.

Анна Корсун кинулась искать пропажу, кинув клич в Instagram, но оказалось, что имущество группы взяли в заложники, и требовали выкув - сначала натурой, а потом внаглую автографами и обнимашками.

"Ребята, кто взял одну из масок в Руки Вверх в баре с выступления с нашего - верните, пожалуйста, это просто некрасиво. У нас дальше концерты, гастроли. На замену реквизита у нас просто нет времени. Это первое. А второе - это правда просто неуважение ко мне. Пожалуйста, кто взял маску - верните ее мне", - записала она обращение ночью на 27 июля.

Однако, оказалось, что на ее призыв ответил захватчик маски, который потребовал фоточек и обнимашек за возвращение реквизита, как будто бы не понимал, что вообще-то это уже незаконное присвоение чужого имущества.

"Любимая, Maruv, во время выступления маска прилетела вашему фанату (мне). С удовольствием вам ее передам, взамен за автограф и фото с вами", - написал некто Сергей Караваев.

Однако, оказалось, что все не так просто с фанатом.

"Верните Маску и и выйдете на связь! Меня такая ситуация просто безумно расстаивает! Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратится к охранеи или набрать моего директора - все номера есть в инсте, я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба!" - написала певица.

Оказывается, парень обнаружил, какой танцовщицы это маска, и начал с ней переписываться, а потом резко стал "морозится" и пропадать.

Причем, в результате москвич, который попытался стать героем, и получить сразу и девушку, и обнимашки с кумиром, и автографы, просто пропал, и перестал реагировать на певицу и на ее фанатов, которые пытались к нему добиться.

"Да! Мне, конечно, очень не приятно, так как Яна Чаплыгина трудилась над ними около месяца, и это эксклюзивная работа специально для моего шоу, но это не конец света - мы что нибудь придумаем", - написала в итоге Maruv, попросив думать не только о себе, но и о других фанатах.

Она в последний раз попыталась объяснить, что если после ее концертов фаны будут растаскивать реквизит, то для следующих выступлений ничего не останется.

К тому же она попросила уже оставить в покое москвича, и забыть о неприятном инциденте.

Ранее Maruv шокировала всех снимками с концерта и после, где демонстрировал интимные части тела и непристойные позы и знаки. Многие россияне были удивлены ее выходками на очередном концерте, и некоторые не поняли, почему она показывает средний палец на сцене во время выступлений.