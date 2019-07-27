Силовики и металлоискатели: подробности визита Зеленского на концерт Лиги Смеха

Зеленский в рабочий день улетел отдыхать на Лигу Смеха в Одессу / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел эконом-классом в Одессу на Летний Кубок Лиги Смеха, однако государственным рейсом туда же доставили его свиту и семью.

Бывший ведущий Лиги Смеха а нынче Президент Украины прилетел поддержать своих друзей в Одессу вместе с семьей и другом-помощником Андреем Богданом, пишет Думская.

Если во время высадки и погрузки Зеленский не переусердствовал с охраной, но когда он прибыл на Лигу Смеха, и занял почетное место в первом ряду, зрителей, которые проходили на концерт "шманали" по полной программе. Зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики.

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтоб ему было завидно", — в шутку сказал со сцены Евгений Кошевой, новый ведущий Лиги смеха.

Читайте такжеЗеленский с семьей посетил Лигу смеха в Одессе: опубликовано видео

Супруга Зеленского Елена прибыла в Одессу днем ранее, однако на видео она идет рядом с президентом и ребенком. Сам концерт должен начаться в 21:30.

Несмотря на обещания, со сцены о Зеленском не шутили. Наоборот, в большей степени юмористы шутили над пятым президентом страны Петром Порошенко, а также над людьми из числа "24%". Прошлись также по всем политикам, среди которых Тимошенко и Кличко, которые пока что держаться на плаву.

Лига Смеха 2019 шутка про 24% смотреть онлайн:

К слову, вместе с Зеленским в самолете летели дети из школы 81 из Одессы. Они хотели сфотографироваться с президентом, который в тот момент крепко спал.

"Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", — рассказала учитель Саида Роговская.

Остановился президент в отеле de Paris на углу Екатерининской и Воронцовского переулка.

Сам Виталий Кличко, тем временем, сравнил Владимира Зеленского с Виктором Януковичем

До этого появилась информация о том, что братья Кличко намерены подать в суд на 1+1 за "клевету", однако потом эта информация не подтвердилась.