Братья Кличко обиделись и подали в суд на 1+1

Виталий Кличко подал в суд на 1+1 / Facebook Виталий Кличко

Градоначальник Киева Виталий Кличко, который ранее оконфузился во время телеэфира, сообщил, что против него и его брата Владимира развернута масштабная кампания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники Виктора Януковича.

"Против меня развернута широкая кампания по дискредитации… Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью", - цитирует мэра Киева Украинские новости.

Кличко подчеркнул, что владелец телеканала заинтересован в увольнении главы КМДА и занятии этой должности.

"В последнее время начались манипуляции в передачах в отношении мэра… и манипуляции неприятны, я буду сейчас подавать по защите чести и достоинства в суд", - заявил мэр.

Читайте также"Законно, но несправедливо": юрист объяснил, как у Зеленского могут снять КличкоНапомним, ранее сообщалось, офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Письмо Андрея Богдана с соответствующим обращением к правительству было направлено на адрес министра Кабмина Александра Саенко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук получение письма подтвердил.

Также в начале июля Виталий Кличко встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи обсуждалось разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской администрации. Виталий Кличко назвал идею Зеленского о разделении полномочий мэра и главы КГГА "методом Януковича".