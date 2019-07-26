Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Виталий Кличко считает, что Зеленский похож на Януковича / КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика новоизбранного президента Владимира Зеленского очень похожа на деятельность его предшественника-беглеца Виктора Януковича.

В интервью изданию Bild глава столицы признался, что новая власть хочет влиять на Киев. "Учитывая важность Киева для Украины, каждый президент желает получить управление над столицей. Но если Зеленский хочет уволить меня как главу администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который сделал то же самое", - заявил Кличко.

В издании уточняют, что мэр украинской столицы сравнивает свою ситуацию с обстоятельствами 2010 года. Тогда Янукович отстранил от руководства городом Леонида Черновецкого и поставил Александра Попова, и город оставался без мэра около трех лет.

Отметим, в СМИ распространилась информация о том, что Офис Зеленского решил через Кабмин уволить Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.

Позже у Кличко отреагировали на обращение Богдана о снятии его с должности главы Киевской ГГА.