Снежана Егорова выходит замуж

Снежана Егорова / Facebook

Телеведущая Снежана Егорова, которая долго и мучительно разводилась с Антином Мухарским, а в итоге изгнала его из Украины непомерными суммами алиментов, наконец нашла себе другого мужа.

Снежанна Егорова похвалилась об этом сама, опубликовав пост в facebook.

Снежанна Егорова просто опубликовала событие о том, что она уже обручилась со своим избранником, но не сообщила никаких о нем подробностей. Также она не сообщила никаких ведомостей о своем будущем муже.

Знакомые кинулись поздравлять Снежану с событием.

"Чтоооооо????? Кааааак???? Вау", "Поздравляю! Любви, взаимопонимания! Пусть глаза всегда светятся лучиками счастья!", "Пусть все получится, а желание заботится друг о друге никогда не исчезнет. Дружбы и гармонии!!!", "Снежаночка всего самого наилучшего", - пишут ее друзья и подруги.

Совсем недавно замуж вышла 73-летняя мама Снежанны Егоровой. Тогда она загадочно написала о мероприятиии, и выложила фото. Многие думали, что замуж вышла Егорова-младшая. Однако, она и действительно намеревается это сделать, только в ближайшее время.

Как известно, Егорова развелась со своим бывшим мужем Антином Мухарским несколько лет назад, но из-за конфликтов, она не давала ему видеться с детьми, и требовала по его словам "космических" алиментов, вынудив в конце-концов сбежать из Украины. Одним из последних вех конфликта стало то, что Егорова даже запретила отцу общаться с детьми на украинском языке.