"Так удачно!": Снежана Егорова рассказала о внезапной свадьбе

13 июля 2019, 22:51

Мама телеведущей вышла замуж в 73 года.

Снежана Егорова
Телеведущая выдала 73-летнюю маму замуж / Фото: Facebook/Снежана Егорова

Известная актриса и телеведущая Снежана Егорова поделилась с подписчиками своего блога новостью об удачном и счастливом замужестве своей мамы.

"Моя мама вышла замуж — в 73 года! Да так удачно, что у моих младших детей теперь появился дедушка-друг, отдых на природе и вечерние посиделки у костра! В жизни бывает все!" – написала ведущая в Facebook.

Егорова показала несколько фото с семейного пикника, где молодожены запечатлены в кругу семьи. Масштабного торжества по поводу бракосочетания не устраивали, а отметили в кругу семьи.

"Они так похожи - вроде бы 50 лет вместе!" – написали пользователи в комментариях. На это телеведущая отметила, что тоже замечала внешнее сходство и родство душ молодоженов, которые так долго друг друга искали.

/ Фото: Facebook/Снежана Егорова
/ Фото: Facebook/Снежана Егорова

Напомним, 29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию для родственников и близких друзей в Италии.

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