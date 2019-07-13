"Так удачно!": Снежана Егорова рассказала о внезапной свадьбе

Телеведущая выдала 73-летнюю маму замуж / Фото: Facebook/Снежана Егорова

Известная актриса и телеведущая Снежана Егорова поделилась с подписчиками своего блога новостью об удачном и счастливом замужестве своей мамы.

"Моя мама вышла замуж — в 73 года! Да так удачно, что у моих младших детей теперь появился дедушка-друг, отдых на природе и вечерние посиделки у костра! В жизни бывает все!" – написала ведущая в Facebook.

Егорова показала несколько фото с семейного пикника, где молодожены запечатлены в кругу семьи. Масштабного торжества по поводу бракосочетания не устраивали, а отметили в кругу семьи.

"Они так похожи - вроде бы 50 лет вместе!" – написали пользователи в комментариях. На это телеведущая отметила, что тоже замечала внешнее сходство и родство душ молодоженов, которые так долго друг друга искали.

/ Фото: Facebook/Снежана Егорова

/ Фото: Facebook/Снежана Егорова

Напомним, 29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов устроили пышную свадебную церемонию для родственников и близких друзей в Италии.