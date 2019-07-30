Муж знаменитой певицы скрывается в Украине от международного розыска

Илан Шор / Instagram

Молдавский бизнесмен Илан Шор, который приходится мужем певице Жасмин, удрал в Молдову, а оттуда в Украину, чтобы спастись от заключения за мошенничество.

Илана Шора подозревают в крупных банковских аферах, за что мужчине грозит 7,5 лет тюрьмы. МВД Молдовы уже подало его в розыск, и подготовило и направило документы по подачу в международный розыск.

Точное местоположение Шора неизвестно, как страна, в которую он выехал. Но Правоохраниетли Молдовы предполагают, что он в Украине, либо проехал через Украину, а по неподтвержденным данным российских СМИ Шор мог полететь в Израиль, так как у него гражданство этой страны.

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"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при МВД РМ", - уведомляет пресс-служба МВД.

На Шора завели уголовное дело также за незаконный выезд из страны. Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе сообщил, что его ведомство уже обратилось в МВД Украины с просьбой предоставить информацию о вьезде Илана Шора в страну.

Как известно, Илан Шор женился на Жасмин в 2011 году. Но уже спустя 6 лет он был осужден судом Кишинева к 7,5 годам заключения за финансовое мошенничество. Уголовное дело о банковских нарушениях начали расследовать еще в 2015 году. По версии обвинения, Шор причастен к краже средств на общую сумму 700 миллионов долларов из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и "Унибанк". Он был приговорен к домашнему аресту.

Однако в 2019 году на парламентских выборах с партией Шор он стал депутатом, и условия его ареста и заключения пересматривались. В итоге, ему удалось сбежать из страны в неизвестном направлении.