Танці з зірками 2019: Maruv стала участницей 3 сезона шоу

Maruv / instagram.com/maruvofficial/

Эпатажная любительница латекса и гастролей в России певица Maruv официально стала участницей шоу Танцы со звездами на 1+1.

Об участии Maruv в главном танцевальном шоу Украины стало известно благодаря официальному видео на странице в Instagram.

"Я принимаю танціззіркамиchallenge. Кто будет следующим? Мы скоро узнаем", - сказала певица прежде чем запустить дискошар.

В подписи к видео стало известно, что Анна Корсун, которая пользуется псевдонимом Maruv, вызвала на танціззіркамиchallenge Полиграфа Шарікоff, более изветного, как Серьога, олимпийской чемпионке с художественной гимнастики Анне Ризатдиновой и участнику группы Время и Стекло Позитиву

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Maruv приняла вызов на участие в шоу Танці з зірками 2019 смотреть онлайн:

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