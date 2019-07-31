Танці з зірками 2019: Maruv стала участницей 3 сезона шоу

Певица Maruv приняла вызов, и согласилась участвовать в 3 сезоне шоу танцы со звездами.
Эпатажная любительница латекса и гастролей в России певица Maruv официально стала участницей шоу Танцы со звездами на 1+1.
Об участии Maruv в главном танцевальном шоу Украины стало известно благодаря официальному видео на странице в Instagram.
"Я принимаю танціззіркамиchallenge. Кто будет следующим? Мы скоро узнаем", - сказала певица прежде чем запустить дискошар.
В подписи к видео стало известно, что Анна Корсун, которая пользуется псевдонимом Maruv, вызвала на танціззіркамиchallenge Полиграфа Шарікоff, более изветного, как Серьога, олимпийской чемпионке с художественной гимнастики Анне Ризатдиновой и участнику группы Время и Стекло Позитиву
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Maruv приняла вызов на участие в шоу Танці з зірками 2019 смотреть онлайн:
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