Танці з зірками 2019: вызов принял ведущий шоу Одруження наосліп

Даниэль Салем / Instagram 1+1

Телеведущий Даниэль Салем записал видеообращение, в котором принял вызов, и собрался идти на шоу Танці з зірками 2019.

Харизматический ведущий шоу Одруження наосліп Даниэль Салем принял дискобол, и бросил вызов сразу нескольким популярным певицам.

"Привет, меня зовут Даниэль Салем, и я новый участник шоу Танці з зірками. А кто будет следующим? Узнай", - говорит он на видео.

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Даниэль бросил вызов сразу двум популярным певицам - Наде Дорофеевой и Maruv, которые, к слову, прямо сейчас отдыхают в заслуженном отпуске на море.

Напомним, ранее вызов приняли звезды сериала Крепостная

также участницей шоу Танці з зірками 2019 стала ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Надежда Матвеева.

До этого вызов дискобола приняли другие трое участников - Вика Булитко, Михаил Кукуюк и Владимир Остапчук.

Не пропустите первый выпуск шоу Танці з зірками 2019 25 августа