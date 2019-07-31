Танці з зірками 2019: вызов принял ведущий шоу Одруження наосліп

Популярный телеведущий принял вызов танціззіркамиchallenge, и начинает готовится к первому выпуску шоу.
Телеведущий Даниэль Салем записал видеообращение, в котором принял вызов, и собрался идти на шоу Танці з зірками 2019.
Харизматический ведущий шоу Одруження наосліп Даниэль Салем принял дискобол, и бросил вызов сразу нескольким популярным певицам.
"Привет, меня зовут Даниэль Салем, и я новый участник шоу Танці з зірками. А кто будет следующим? Узнай", - говорит он на видео.
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Даниэль бросил вызов сразу двум популярным певицам - Наде Дорофеевой и Maruv, которые, к слову, прямо сейчас отдыхают в заслуженном отпуске на море.
Напомним, ранее вызов приняли звезды сериала Крепостная
также участницей шоу Танці з зірками 2019 стала ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Надежда Матвеева.
До этого вызов дискобола приняли другие трое участников - Вика Булитко, Михаил Кукуюк и Владимир Остапчук.
Не пропустите первый выпуск шоу Танці з зірками 2019 25 августа