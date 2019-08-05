Впервые в истории: Victoria's Secret взяли трансгендера

Валентина Сампайо / Instagram

Компания Victoria's Secret после скандала в 2018 году, когда ЛГБТ-общество накинулось на бренд за отсутствие представителей ЛГБТ в рядах. После этого, компания отменила ежегодный показ моды в декабре 2019, и потом взяла на работу модель-трансгендер.

Victoria's Secret взяли на работу 22-летнюю модель-трансгендера Валентину Сампайо. 22-летняя бразильянка уже в 2017 году была первым трасгендером на обложке французского Vogue, утверждает Daily Mail.

Валентина Сампайо никогда не скрывала, что делала операцию по смене пола, более того, на волне толерантности к ЛГБТ за последние пару лет трансгендер добился больших успехов в модном бизнесе.

В 2019 году Сампайо стала cover girl мексиканского ELLE. До этого модель дважды попала на обложку в бразильском ELLE. Участвовала в рекламных кампаниях H&M, Opening Ceremony, Levi’s и L’Oreal.

"Никогда не прекращайте мечтать", — рекомендует в своем Instagram Сампайо.

Валентина Сампайо / Instagram

Валентина Сампайо - М→Ж-транссексуалка, которая уже давно прошла физическую трансформацию, и является женщиной. Однако особую роль в обществе и в ее карьере отыгрывает тот факт, что Валентина не скрывает свой прошлый гендер.

Некоторые издания и их руководство, например, редактор французского Vogue Эммануэль Альт, считают это революционными изменениями на пути принятия ЛГБТ-сообщества заурядным человеком.

Источники Daily Mail утверждают, решение с моделью-трансегндером было принято из-за утверждения руководства Victoria's Secret, что такие модели вряд ли когда-нибудь появятся в их шоу, потому что им там не место. Бучу по этому поводу подняло ЛГБТ-сообщество. Именно его влияние стало причиной падения рейтингов показа и отмены очередного шоу.

К слову, отметим, что среди девушек Victoria's Secret до этого были представительницы ЛГБТ - открытие бисексуалки и лесбиянки. В чем было нарушение прав ЛГБТ Victoria's Secret - непонятно.

Валентина Сампайо / Instagram

До этого стало известно, что Victoria's Secret взяла еще одну модель в ряды "ангелов".