Дочь Поляковой в купальнике спалилась на жесточайшем фотошопе

Маша Полякова / Instagram

Дочь Оли Поляковой решила похвастаться стройными ножками в купальнике, но что-то пошло не так, и на снимке остались видны крупные промахи автора.

Снимкок в слитном купальнике Маша Полякова опубликовала в своем Instagram.

"Если бы пришлось выбирать только одну социальную сеть или мессенджер, которой/ым можно будет пользоваться в Украине , что бы вы выбрали?", - пишет Маша.

На фото она в цельном купальнике видит на краю бассейна, спустив ноги вниз. Вероятно, она решила продемонстрировать стройные ноги, но бдительные пользователи соцсетей обнаружили, что в районе бедер фотошоп "почувствовали" и вода в бассейне, и сам бассейн. Они поспешили об этом высказаться, чем разозлили поклонников Поляковой, которые накинулись на ответственных граждан, так что развернулись настоящие баталии с артиллерией, генералами и "кровавой бойней".

Маша Полякова / Instagram

"Я одна вижу фотошоп?кривой басейн", "В бассейне около кончиков волос плитка немного почувствовала фотошоп, но не в обиду, если бы я таким занималась у меня бы намного хуже вышло", "Если что я не имела в виду хейт, но плитка не стала бы шире иза блика или волны)", "лол, нет, вам лижбы фигню написать) что по вашему худее она сделала ? Волосы?", "Я не имею ввиду хейт!!но посмотри на плитку и воду)", "конечно фотошоп.Создает иллюзию ,но от иллюзии худее не станет.Впрочем и лучше не станет,если мама матом всем рты позатыкает.Полная жопа комплексов", "и что же ей по твоему есть что фотошопить? А ну как дай предположения", "Ніхто фотографу не замітив? ! Вона ноги робила худими і випадково басейн зробила кривим ", "Лучше удали! и выстави реальную фотку какая ты красотка без photoshopа)", - пишут в комментариях.

Ранее ганста-бабушка обрисовала плакат к концерту Оли Поляковой, а потом отказалась от подаренных Поляковой билетов на свой концерт, назвав это "порно".