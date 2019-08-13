Аквамена 2 не будет из-за Джейсона Момоа

Аквамен 2 отменяется из-за Джейсона Момоа / Instagram

Новый фильм Аквамен-2 пока что откладывается на неопределенные сроки, ли получит нового исполнителя главной роли, потому что у Джейсона Момоа более важные дела.

Как известно, Джейсон Момоа по происхождению - гаваец, и не забывает напоминать о национальной принадлежности.

Джейсон Момоа написал в своем Instagram, что не собирается сниматься в кино, пока не выиграет неравную битву с компанией, которая затевает стройку на их священной горе.

Он, вместе со своими земляками будет протестовать против огромного 30-метрового телескопа на священной горе Мауна Кеа.

"К черту все это. Извините, Warner Bros., но мы не сможем приступить к съемкам второго Аквамена, потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли. Этого больше не произойдет! Мы больше не дадим подобному случиться! "Нет" ― значит "нет". Найдите себе другое место. Мы должны защитить нашу священную гору от дальнейшего осквернения", - отметил Момоа.

На фото он показал, как выглядела стройка телескопа в 1992 году. Только будущий телескоп на Мауна Кеа должен быть в четыре раза больше. Именно из-за этого и переживает Момоа и его соотечественники.

Джейсон Момоа показал строительсто телескопа в 1992 году/ Instagram

Новый фильм Аквамен-2 должен был выйти в прокат в 2021 году. Сценарий к нему написал Дэвид Лесли Джонсон, который работал над первой частью. Также Дэвид известен по таким хоррорам, как Дитя тьмы, Заклятие 2, Гнев титанов, Красная шапочка. Режиссером является Джеймс Ганн, а продюсером - Питер Сафран.