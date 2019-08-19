Дочь Кошевого не попала на Детское Евровидение 2019

19 августа 2019, 17:36

Участница шоу Голос Дети Варвара Кошевая хотела попытать счастья на международном конкурсе Евровидения для детей, но взяли ее соперницу с Голоса.

Детское Евровидение 2019
Детское Евровидение 2019: Участник от Украины / facebook.com/Ueurovision/

София Иванько представит Украину на Детском Евровидении 2019. Ее выбрали судьи после непростого нацотбора, на котором присутствовала и Варя.

София Иванько обошла обошла 9 конкурентов, среди которых и музыкальную дочку Евгения Кошевого Варю, которая пела еще в Голосе, пишет UA: Суспільне мовлення.

"Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на детском "Евровидении" в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках. С песней надо еще немножко поработать, доработать ее, и тогда это будет очень крутой материал, очень крутая песня. Я надеюсь, что Украина оценят не только жюри, здесь в кабинете, но и во всем мире", - объяснила решение судей певица Alyosha.

Софія Іванько – Коли здається смотреть онлайн клип к песне на Детское Евровидение 2019:

Всего в нацотборе приняли участие такие дети:

  1. Валерия Христюк - I will shine (г. Переяслав-Хмельницкий)
  2. София Иванько - Коли здається (г. Киев)
  3. Алиса Чиджан - Новий день (г. Харьков)
  4. Александр Балабанов - Power in You (г. Киев)
  5. Полина Писарцова - My friend (г. Дергачи, Харьковская обл.)
  6. Александр Зазарашвили - Moia MA (Залишені в пітьмі...), (г. Ивано-Франковск)
  7. Варвара Кошевая - Диво в розмаїтті (г. Киев)
  8. Мария Ткачук - Nytochky (Ниточки) (с. Гатное, Киевская обл.)
  9. Ангелина Теренникова - Fly away (г. Вышгород, Киевская обл.)
  10. Евангелина Замула - "Малю You" (г. Киев).
София Иванько
Детское Евровидение 2019: София Иванько / Facebook.com/Ueurovision/

Судили представителей певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, украинская певица и представительница Украины на "Евровидении-2010" Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор Tanya Sha, музыкальный продюсер развлекательного направления Общественного Александр Стасов, глава делегации Детского "Евровидения-2019" от Украины Оксана Скибинская и исполнительный продюсер развлекательного направления Общественного Станислав Медведев.

Детское Евровидение 2019 назначено на 24 ноября в Arena Gliwice в Польше. 13-летняя София Иванько участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети", однако до финала не дошла. Возможно, ей решила дать второй шанс, ибо на шоу был очень тяжелый выбор среди участников шоу для судей.

София была в команде Джамалы. Перед финалом Артем Шойжолов, дочка Евгения Кошевого Варя и София Иванько спели недавно выпущенный хит группы Время и Стекло под названием Дым. Выбор был тяжелым, но Джамала тогда выбрала Варю.

София Иванько училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева, так что имеет неплохое для ребенка музыкальное образование.

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