"Допрыгалась!": Вика Булитка получила травму до начала Танцев со звездами

Вика Булитко / Пресс-служба

Участница 3 сезона Танці з зірками Вика Булитко расстроила всех ужастной новостью - она получила травму, и прямо перед концертом и началом шоу, травмирована нога.

Вика Булитко призналась, что травмировала толчковую основную правую ногу.

"Ну вот, допрыгалась, дотанцевалась! Еду к хирургу! Потому что скакать я пока на правой ноге не могу", - заявила Вика в своем Stories.

Она записывала сторис, пока ехала в машине, и вид у нее был соответствующий состоянию, когда под угрозой и концерт и шоу.

"А ведь у меня она толчковая, у меня все приземления на нее, все поддержки с нее!", - сокрушается актриса.

Потом она показала правую ногу, после того, как она побывала у врача. Девушка начала причитать - что же ей теперь делать-то?

"Как же мне теперь репетировать танцы? И я еще позволяю себе над этим шутить! Ну, не стыдно тебе, Виктория Сергеевна?", - добавила она.

Напомним, новый 3 сезон шоу Танцы со звездами начнется на 1+1 25 августа в 21:00.