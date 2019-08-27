Танцы со звездами 2019: Tayanna пришла на репетицию не сама

Танці з зірками 2019: Tayanna / Instagram

Певица Tayanna уже тяжело работает на репетициях к новому выпуску 3 сезона Танці з зірками, и она решила показать свою последнюю репетицию, на которую приехала со своим главным мужчиной.

Tayanna показала, как она ждет Игоря Кузьменко, и с кем проводит сегодня свое время в Instagram.

"Едет со мной на съемки, а потом сразу со съемок едем на репетиции Танцев со звездами. Будет танцевать со мной", - сказала Татьяна, показывая, как сын заснул у нее на заднем сидении авто.

Потом она снялась с сыном в зале для репетиций, записывая видео в зеркало.

"Сынок, какой мы с тобой сегодня танец танцуем? Скажи", - говорит Татьяна.

Как оказалось, новый танец, который они могут начать тренировать с Игорем - это танго.

Кроме того, в ожидании танцора Tayanna еще успела сделать фото с сыном перед зеркалом зала.

Фото и видео подписаны " Ждем тебя, Игорь Кузьменко".

Напомним, первый эфир Танцев со звездами прошел 25 августа, и Tayanna получила 21 бал за румбу. Посмотреть видео выступления Taynna можно на сайте Главред.

Новый второй эфир 3 сезона Танцев выйдет в эфир 1 сентября, и его трансляцию можно будет смотреть онлайн на Главреде.