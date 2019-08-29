Иловайск 2014: Батальон Донбасс - обзор фильма / скриншот

Новый фильм Иловайск 2014: батальон Донбасс, который начал разрабатываться сразу после трагедии, вышел на экраны в Украине 29 августа 2019, но до премьерный показ состоялся 28 августа в Oskar в ТРЦGulliver. Что подготовили украинские военные, и почему это самый трагический фильм про войну на Донбассе - читайте в обзоре Главреда.

Фильм Иловайск 2014: батальон Донбасс - военная драма, сюжет к которой начали писать в 2015 году вскоре после боев за Иловайск. В ночь с 28 на 29 августа российские войска, которые окружили ВСУ и добровольцев в Иловайске вместо гуманитарного "зеленого" коридора начали обстрелы украинцев, и в результате более 500 украинцев погибло, а сотни были ранены и попали в плен к россиянам.

По словам самого Тараса Костанчука — командира штурмовой группы батальона, вдохновителя фильма и главного героя, фильм снимался художественный. Создатели хотели просто показать, как разворачивались события под Иловайском, и отдать дань памяти погибшим товарищам. По его словам, около 80% - реконструкция боев за Иловайск,10% - художественный вымысел, и 10% - добавочные сюжетные линии, которые связывают события.

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Иловайск 2014: батальон Донбасс сюжет

Сюжет фильма Иловайск 2014: батальон Донбасс сосредоточен на бойцах Донбасса Бишуте и Квентине, которые во время боев за Иловайск были ранены и вынуждены были прятаться, чтобы потом постараться выбраться из оккупированного города.

Вначале показывают бойцов еще до начала боев - вспоминается и то, что военные из центра задерживали удостоверения военных, и показываются интервью с иностранными СМИ. Кроме того, было вскользь продемонстрировано и как отдаются приказы со стороны россиян, и местных "сепаратистов", которые уверены, что "каратели" пришли убивать мирных, и тактические и стратегические просчеты украинского руководства.

Пытаясь выполнять нереальные приказы, украинские военные сталкиваются не просто с необученными местными, а с серьезным врагом в лице тренированных российских солдат. В фильме показывают также и типичных стереотипных персонажей с обеих сторон.

Иловайск 2014: Батальон Донбасс - актеры и сюжет / скриншот

Командир батальона по прозвищу Бишут (настоящий Костанчук) и его напарник по прозвищу Квентин (актер Руслан Сокольник), которые остались в городе, прячутся у местных жителей, которые им помогают. Среди них оказываются и доносчики, которые навредили сами себе.

По городу же рыскает бывший спецназовец-ГРУшник Рынков в сопровождении "кадыровцев". Российский офицер приехал в Иловайск в поисках своего непутевого сына-добровольца.

Параллельно после обстрела колонны военных, спастись пытаются и другие украинские военные.

Иловайск 2014: батальон Донбасс игра актеров и сценарий

Сам себя тут играет не только главный герой - много бойцов Донбасса сыграли в картине, и игра их хоть и не была профессиональной, но довольно правдивой. Некие отступления касались стереотипных персонажей и их игры - при просмотре фильма каждый зритель сам заметит все эти моменты, но они гармонично вписались в картину, отыграв свою роль в становлении сюжета.

Режиссер Иван Тимченко же порадовал игрой с нелинейным сюжетом и параллельным развитием событий. Эффектно вышло, когда в начале показали главных героев в осаде, а потом уже перешли к развитию сюжета в хронологическом порядке.

Михаил Брыных удачно прошелся по всем болевым моментам конфликта на Донбассе, начиная от неорганизованности украинского руководства, которое не в состоянии даже документы предоставить своим бойцам, продолжая темой участия в битвах украинских военных, которые служили еще в советской армии, и фактом того, что жители Донбасса преимущественно прекрасно понимают, что стреляют по ним россияне и сепаратисты.

Иловайск 2014: Батальон Донбасс - обзор фильма/ скриншот

Отношение к войне также показано любителями Путина, которые кричали в свое время "Путин придет, порядок наведет!", интеллигенции Донбасса и даже россиян, которые пришли в Украину с оружием.

Иловайск 2014: батальон Донбасс видео и музыка

В фильме Иловайск 2014: батальон Донбасс использовалось несколько минут реальных кадров в начале и в конце фильма. А съемки порадовали преимущественно реалистичностью. При вливании в бюджет фильма нескольких миллионов, картинку можно было сделать более красочной, и взрывы с перестрелками показать по другому, но тогда бы он более претендовал на проходной боевик.

Несколько песен, которые были использованы в ленте добавили моменту именно нужную атмосферу. А атмосфера у ленты действительно не столько показать "плохих" и "хороших", а показать лица тех людей, который убили, и которые были ранены и пропали без вести из-за войны на Донбассе.

Иловайск 2014: Батальон Донбасс / скриншот

В конце во время титров показывают фотографии украинских военных, которые погибли в Илловайске.

Иловайск 2014: батальон Донбасс смотреть онлайн трейлер:

Режиссер ленты - Иван Тимченко. Роли исполнили Тарас Костанчук, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялик, Олег Драч, Александр Мавриц, Евгений Ламах. В фильме также снялись реальные участники событий - ветераны батальона "Донбасс".

Фильм Иловайск 2014: батальон Донбасс вышел в прокат в Украине 29 августа.