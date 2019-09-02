Хищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами

В сеть случайно попал тизер нового фильма Wаrner Bros и DC Comics Хищные птицы с Марго Робби.
В Украине фильм Хищные птицы выходит 6 февраля 2020 года, но уже сейчас в сеть попал забавный трейлер с Харли Квин, которую играет Марги Робби.
В сети активно блокируют ролик, на котором промо Хищных птиц начинается с того, что перед экраном летят красные шарики - фишка клоуна Пеннивайза из романа ОНО Стивена Кинга, который несколько раз экранизировали, и последний - 2017 и 2019 годов уже полностью отличается от книги.
На ролике Харли Квинн подход к шарикам, разбивает их молотком, и говорит: "А может, на*** их уже, всех этих клоунов?"
Черную канарейку (Джерни Смоллетт-Белл), Охотницу (Мэри Элизабет Уинстэд), Черную маску (Юэн МакГрегор) и Рене Монтойю (Рози Перес).
Видео активно удаляется с соцсетей и YouTube, но его еще модно посмотреть тут.
Хищные птицы 2020 смотреть онлайн трейлер фильма:
Хищные птицы - Тизер (2020) from Lostfilm.TV on Vimeo.
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