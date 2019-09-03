Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни

3 сентября 2019, 01:21

Композитор признался, что такое число было выбрано абсолютно случайно.

Николаев случайно написал песню Третье сентября / Фото: Instagram/igor_nikolaev_music

Композитор Игорь Николаев, который написал текст легендарной песни Третье сентября для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл секрет создания популярной композиции.

"Мне, как автору текста песни Третье сентября, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго", - написал Николаев в Instagram.

Композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что в России появился "новый красный день календаря". По убеждению Николаева, это число может стать отличным поводом.

Пользователи в комментариях согласились с автором песни. Они высказывали восторг, расхваливая гениальные способности Николаева.

"Мой любимый праздник- 3 сентября", "Есть такие песни, которые на все времена, вот Третье сентября одна из таких песен!", "Вы автор песни? Вот это новость!", "Так это вы автор? Дай обниму!", "Все Ваши песни - надолго! Спасибо за ваш талант и творчество!" – написала интернет-публика.

Напомним, в российском поселке Новосинеглазово Челябинской области на концерте ко Дню школьников местная группа сыграла песню Григория Лепса Рюмка водки на столе и композицию группы Ленинград со словами: "Наверное, был я бухой".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Игорь Николаев новости России новости шоу бизнеса Третье сентября
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:25
Шахтер подписал бразильского защитника Витао
01:21
Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни
01:12
"Поздравляю с концом мечты" - хавбек Шахтера Тайсон
01:00
Карпаты арендовали полузащитника бельгийского Антверпена
00:27
Эксперты назвали 5 продуктов, от которых на самом деле не толстеют
00:20
Экс-футболист Шахтера перешел в Рому
02 сентября, понедельник
23:51
Гончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко
23:24
Лукашенко не будет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
22:56
В ДТП погиб известный украинский бард
22:28
Эксперт озвучил три блестящих военных решения Зеленского
22:01
В России ответили Польше на обвинение в лишении немецких репараций
21:59
Сенцов "пропал": журналисты установили местонахождение украинских пленных
21:25
Пожар в Токио Стар: прокуратура сообщила о подозрении совладельцу злосчастного отеля Видео
20:52
Озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной
20:50
На Одесчине более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой
20:26
Ураган Дориан накинулся на США: люди молятся от фото и видео очевидцев Фото Видео
20:24
Новый посол Британии Мелинда Симмонс прибыла в Украину: что о ней известно
20:09
Официально: Коноплянка стал игроком Шахтера
19:47
Умер легендарный украинский журналист: что известно Видео
19:29
В школе Львова подросток бросил камень в польского дипломата
19:14
Голый и босой: в Киеве на Крещатике заметили доставщика еды в стрингах, пикантное видео Видео
19:10
"Плохо спермоточил, не по-царски": развод Поклонской опрокинул соцсети
18:53
Президент уволил Муженко в запас
18:52
Хищные птицы 2020: в сеть слили тизер с Марго Робби и клоунами Видео
18:48
Новый глава Минкульта рассказал, как ведомство защитит информпространство Украины
18:39
Танці з зірками 2019: Ризатдинова топлес показала, где у нее травма Видео
18:30
"П*зда, чувствую себя богом": в Одессе полицейский за рулем отхлебнул пива и разъярил сеть Видео
18:26
Как врачи вынимают лампочку изо рта и почему она не вытаскивается сама
18:23
В Борисполе "черт"-секретарь горсовета Годунок избил активиста: видео Видео
18:06
Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет
18:02
Жена Рыжего из Иванушек подала на развод
17:45
В Испании певицу убило ракетой в живот на сцене Видео
17:28
Кернес подал в суд для запрета ХарьковПрайда
17:17
"Обыдляют с малых лет!": в России школьников поздравили "рюмкой водки на столе" с Днем знаний Видео
17:13
"Что-то старовата": Дочь Горовой приняли за бывшую Потапа
17:00
Гончарук озвучил итоги заседания нового Кабмина
16:48
В ГБР через суд добились принудительного допроса Гонтаревой - СМИ
16:21
Газета Сегодня перестанет выходить
16:20
Супрун рассказала, как из-за козней Авакова Украина осталась без медицинского каннабиса Видео
16:16
Не списывать и не забывать бутерброды в рюкзаке: Зеленский дал советы первоклассникам Видео
15:53
Разумков сказал, какие проекты законов Рада рассмотрит 3 сентября Видео
15:52
Стало известно, сколько законопроектов Зеленский отправил в "неотложные"
15:43
Обмен пленными: Москалькова разьяснила, что затягивает процесс Видео
15:40
О чем договорились Зеленский и Дуда мнение
15:34
Не для прессы: премьер Гончарук рассказал, почему на заседания Кабмина не будут пускать СМИ
15:18
Часть Украины накроет похолодание - синоптик
15:15
Ходячие мертвецы 10 сезон: первый официальный трейлер раскрыл актеров Видео
14:28
Зеленский рассказал, как будут наказывать балующихся коррупцией судей
14:24
Не моя история: Tayanna эмоционально отреагировала на уход из Танцев Фото
14:22
Из-за "гремучей смеси" няш-мяшу Поклонскую бросил муж
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять