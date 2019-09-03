Автор хита Третье сентября рассказал историю создания песни

Николаев случайно написал песню Третье сентября / Фото: Instagram/igor_nikolaev_music

Композитор Игорь Николаев, который написал текст легендарной песни Третье сентября для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл секрет создания популярной композиции.

"Мне, как автору текста песни Третье сентября, конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез". Так рождаются песни, те, которые надолго", - написал Николаев в Instagram.

Композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что в России появился "новый красный день календаря". По убеждению Николаева, это число может стать отличным поводом.

Пользователи в комментариях согласились с автором песни. Они высказывали восторг, расхваливая гениальные способности Николаева.

"Мой любимый праздник- 3 сентября", "Есть такие песни, которые на все времена, вот Третье сентября одна из таких песен!", "Вы автор песни? Вот это новость!", "Так это вы автор? Дай обниму!", "Все Ваши песни - надолго! Спасибо за ваш талант и творчество!" – написала интернет-публика.

Напомним, в российском поселке Новосинеглазово Челябинской области на концерте ко Дню школьников местная группа сыграла песню Григория Лепса Рюмка водки на столе и композицию группы Ленинград со словами: "Наверное, был я бухой".