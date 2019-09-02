Грибы неожиданно представили ни на что не похожий клип 0 Grebz и взорвали сеть

Grebz выпустили совершенно необычный клип к началу учебного года и 1 сентября.
Группа Grebz, которая после длительного перерыва снова начала выступать в обновленном составе, порадовала новым клипом к началу учебного года.
Симптом и 4atty aka Tilla продолжают свой вояж по самым примечательнгым социальным темам. В этот раз новый клип они снимали в школе, и кроме того, что сидели в кабинете директора и танцевали со школьниками, разрисовывали доску, и избивали местных хулиганов.
А потом все дети танцевали хип-хоп и брейк под акомпанемент песни Грибов.
Grebz - 0. Grebz смотреть онлайн новый клип обновленных Грибов:
Grebz 0. Grebz полный текст песни
[Припев]:
Вместо сердца винилы Grebz
Я как диджей, играй с ними в raps
Никого жалеть велит мне Grebz
Для меня святыня - Grebz
Вместо сердца винилы Grebz
Я как диджей, играй с ними в raps
Никого жалеть велит мне Grebz
Голова квадратом - виноваты Grebz
[Куплет 1, Grebz]:
Меня никогда ни в чём не винил Grebz
Я ненавижу мусоров, как и Grebz
Я засыпаю только под Grebz
Я несу железо только под Grebz
Мама в шоке, как услышит Grebz
Но в школе я слушаю только Grebz
И, может, это страшнейший грех
Но в ДНК заложен Grebz
[Переход 1]:
Для меня молитва – каждый текст
Вместо неба давит крест
Когда меня крестили, повторял отец
Grebz!
Для меня молитва – каждый текст
Вместо неба давит крест
Когда меня крестили, повторял отец
Grebz!
[Переход 2]:
Всегда зовёт гулять
И мы друзья
Твой Grebz
Секта
[Куплет 2, Grebz]:
Что бы тебя не спрашивали, отвечай: "Grebz"
Ты ненавидишь этих клубы, тогда приглашай: "Grebz"
Мои грайм-зрители называйте это "Grebz"
Тут тебя перемотают, только если ты не Grebz
(Это Grebz! Это Grebz!)
Нас много тут – держи руку на пульсе
Улицы ждут.
Grebz’ы звук на [1]
Пока [2] на тех, кто кричит: "Фу"
Сто причин вернуть свой труп
Мы поперчим, рэп - тухлый труп
С нами Павел Блин – опасный круг
Пьём кодеин и ловим крюк
(Это Grebz! Это Grebz!)
Берём [3]
[4] you know me too
Мы на войну за доброту
Ты на болту, забыть [5]
Grebz!
Напомним, что в конце июля 2019 Грибы после перерыва в 2 года снова вернулись на сцену в новом составе и с песней Контракты.
После этого они разрушили квартиру вместо ремонта в клипе На ремонте и снялись с голыми девушками в клипе Каракум, и пропали на месяц.