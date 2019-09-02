Грибы неожиданно представили ни на что не похожий клип 0 Grebz и взорвали сеть

2 сентября 2019, 09:33

Grebz выпустили совершенно необычный клип к началу учебного года и 1 сентября.

Грибы Grebz
Грибы Grebz / Youtube

Группа Grebz, которая после длительного перерыва снова начала выступать в обновленном составе, порадовала новым клипом к началу учебного года.

Симптом и 4atty aka Tilla продолжают свой вояж по самым примечательнгым социальным темам. В этот раз новый клип они снимали в школе, и кроме того, что сидели в кабинете директора и танцевали со школьниками, разрисовывали доску, и избивали местных хулиганов.

Грибы Grebz
Грибы Grebz / YouTube

А потом все дети танцевали хип-хоп и брейк под акомпанемент песни Грибов.

Grebz - 0. Grebz смотреть онлайн новый клип обновленных Грибов:

Grebz 0. Grebz полный текст песни

[Припев]:

Вместо сердца винилы Grebz

Я как диджей, играй с ними в raps

Никого жалеть велит мне Grebz

Для меня святыня - Grebz

Вместо сердца винилы Grebz

Я как диджей, играй с ними в raps

Никого жалеть велит мне Grebz

Голова квадратом - виноваты Grebz

[Куплет 1, Grebz]:

Меня никогда ни в чём не винил Grebz

Я ненавижу мусоров, как и Grebz

Я засыпаю только под Grebz

Я несу железо только под Grebz

Мама в шоке, как услышит Grebz

Но в школе я слушаю только Grebz

И, может, это страшнейший грех

Но в ДНК заложен Grebz

[Переход 1]:

Для меня молитва – каждый текст

Вместо неба давит крест

Когда меня крестили, повторял отец

Grebz!

Для меня молитва – каждый текст

Вместо неба давит крест

Когда меня крестили, повторял отец

Grebz!

[Переход 2]:

Всегда зовёт гулять

И мы друзья

Твой Grebz

Секта

[Куплет 2, Grebz]:

Что бы тебя не спрашивали, отвечай: "Grebz"

Ты ненавидишь этих клубы, тогда приглашай: "Grebz"

Мои грайм-зрители называйте это "Grebz"

Тут тебя перемотают, только если ты не Grebz

(Это Grebz! Это Grebz!)

Нас много тут – держи руку на пульсе

Улицы ждут.

Grebz’ы звук на [1]

Пока [2] на тех, кто кричит: "Фу"

Сто причин вернуть свой труп

Мы поперчим, рэп - тухлый труп

С нами Павел Блин – опасный круг

Пьём кодеин и ловим крюк

(Это Grebz! Это Grebz!)

Берём [3]

[4] you know me too

Мы на войну за доброту

Ты на болту, забыть [5]

Grebz!

Напомним, что в конце июля 2019 Грибы после перерыва в 2 года снова вернулись на сцену в новом составе и с песней Контракты.

После этого они разрушили квартиру вместо ремонта в клипе На ремонте и снялись с голыми девушками в клипе Каракум, и пропали на месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
клип группа Грибы новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:50
В США сделали важное заявление после встречи с Зеленским
09:33
Грибы неожиданно представили ни на что не похожий клип 0 Grebz и взорвали сеть Видео
09:25
США готовы помочь энергетике Украины технологиями и ресурсами
09:18
"Оживление обмена пленными": аналитик объяснил, какие "плюшки" светят России Видео
08:53
Крымчане хотят бежать: Армянск снова накрыло химикатами
08:50
"Очень хороший секрет": психолог объяснила, как побороть осеннюю депрессию Видео
08:39
Останется только один: кто станет главным врагом Зеленского мнение
08:26
Зеленский назвал условия отставки Кабмина Гончарука
08:21
Курс доллара в Украине: эксперт дал позитивный прогноз на сентябрь
07:55
Смертельная стихия: в США из-за урагана эвакуируют более 800 тыс. человек Видео
07:35
Сказочный успех: названы самые везучие знаки Зодиака в сентябре
07:31
Впервые в карьере: Свитолина прорвалась в четвертьфинал US Open Видео
07:15
Олександр Кочетков: За два роки Рада може виявитися баластом, який Зеленський скине зі своєї повітряної кулі
07:10
"Очень сильный старт": Трамп передал поздравления Зеленскому
06:56
В Киеве совладелец кафе успокаивал буянящих посетителей пистолетом Видео
06:56
Почему Зеленский повторит путь Порошенко мнение
06:35
"Прекрасная встреча!": Пенс остался доволен общением с Зеленским
06:33
Асимметричное каре – сногсшибательная стрижка 2019-2020: свежие 38 фото из Instagram Фото Видео
06:01
Самые сложные дни месяца: астролог предупредил об опасностях 2-8 сентября
05:28
Нибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологи
05:03
Запрос на быстрые реформы: эксперт рассказал о ключевых вызовах для Зеленского Видео
04:22
Топ-5 сексуальных фантазий, о которых мечтают и стесняются женщины
03:37
Эксперты назвали привычки, которые могут состарить на 10 лет
02:28
Эксперт озвучил сроки наступления кризиса в партии Слуга народа
01:55
Порноактриса лукаво и крайне откровенно попозировала на фото Фото
01:33
Ученые выявили пользу красного вина для работы кишечника
01:09
Названы продукты, которые нельзя есть перед сексом
00:47
В России ответили президенту Эстонии на 25-летие окончания Второй мировой войны Видео
00:29
Путину осталось недолго: астролог шокировала неожиданным предсказанием Видео
01 сентября, воскресенье
23:58
Экс-депутат Госдумы пояснил, как можно помешать Северному потоку-2
23:31
Певица Биби Рекса показала пышные формы в откровенном фото Видео
23:20
Танці з зірками 2019 2 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
23:06
Ученые назвали темные пятна на Венере признаками инопланетной жизни
22:40
Трамп предпочел визиту в Польшу гольф Видео
22:14
Президент Эстонии связала с Россией окончание Второй мировой войны Видео
21:50
Спасли пожарные: Папа Римский надолго застрял в лифте
21:48
Отдых в первый месяц осени: сколько выходных светит украинцам в сентябре Видео
21:26
"Запахнет жаренным": стало известно о продвижении вперед ВСУ на Донбассе Видео
21:11
В России обвинили Польшу в попытке "выкорчевать" память о советском солдате Видео
20:57
Украину заморозит и завалит снегом: синоптики дали неожиданный прогноз на осень Видео
20:48
Форд не разминулся с Москвичом: Кривой Рог всколыхнуло смертельное ДТП Фото
20:30
Танці з зірками 2019: 2 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:17
Зеленский обсудил с Пенсом свою предстоящую встречу с Трампом Видео
19:45
Швеция вводит налог для банков из-за России - Bloomberg
19:24
В России установили памятник Путину Видео
18:58
"Крым – украинский": Пенс заявил о поддержке США территориальной целостности Украины Видео
18:31
"Ощущение шанса": министр образования Новосад поздравила с Днем знаний Видео
18:02
Пять миллионов просмотров: одесситка сняла клип для Кети Перри Видео
17:56
Мир на Донбассе и запуск реформ: Зеленский встретился с вице-президентом США Видео
17:27
В Польше признались, почему не пригласили Путина на годовщину Второй мировой войны Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять