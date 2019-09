Грибы неожиданно представили ни на что не похожий клип 0 Grebz и взорвали сеть

Грибы Grebz / Youtube

Группа Grebz, которая после длительного перерыва снова начала выступать в обновленном составе, порадовала новым клипом к началу учебного года.

Симптом и 4atty aka Tilla продолжают свой вояж по самым примечательнгым социальным темам. В этот раз новый клип они снимали в школе, и кроме того, что сидели в кабинете директора и танцевали со школьниками, разрисовывали доску, и избивали местных хулиганов.

А потом все дети танцевали хип-хоп и брейк под акомпанемент песни Грибов.

Grebz 0. Grebz полный текст песни

[Припев]:

Вместо сердца винилы Grebz

Я как диджей, играй с ними в raps

Никого жалеть велит мне Grebz

Для меня святыня - Grebz

Вместо сердца винилы Grebz

Я как диджей, играй с ними в raps

Никого жалеть велит мне Grebz

Голова квадратом - виноваты Grebz

[Куплет 1, Grebz]:

Меня никогда ни в чём не винил Grebz

Я ненавижу мусоров, как и Grebz

Я засыпаю только под Grebz

Я несу железо только под Grebz

Мама в шоке, как услышит Grebz

Но в школе я слушаю только Grebz

И, может, это страшнейший грех

Но в ДНК заложен Grebz

[Переход 1]:

Для меня молитва – каждый текст

Вместо неба давит крест

Когда меня крестили, повторял отец

Grebz!

Для меня молитва – каждый текст

Вместо неба давит крест

Когда меня крестили, повторял отец

Grebz!

[Переход 2]:

Всегда зовёт гулять

И мы друзья

Твой Grebz

Секта

[Куплет 2, Grebz]:

Что бы тебя не спрашивали, отвечай: "Grebz"

Ты ненавидишь этих клубы, тогда приглашай: "Grebz"

Мои грайм-зрители называйте это "Grebz"

Тут тебя перемотают, только если ты не Grebz

(Это Grebz! Это Grebz!)

Нас много тут – держи руку на пульсе

Улицы ждут.

Grebz’ы звук на [1]

Пока [2] на тех, кто кричит: "Фу"

Сто причин вернуть свой труп

Мы поперчим, рэп - тухлый труп

С нами Павел Блин – опасный круг

Пьём кодеин и ловим крюк

(Это Grebz! Это Grebz!)

Берём [3]

[4] you know me too

Мы на войну за доброту

Ты на болту, забыть [5]

Grebz!

Напомним, что в конце июля 2019 Грибы после перерыва в 2 года снова вернулись на сцену в новом составе и с песней Контракты.

После этого они разрушили квартиру вместо ремонта в клипе На ремонте и снялись с голыми девушками в клипе Каракум, и пропали на месяц.