Группа Грибы в новом клипе разрушает квартиру вместо ремонта

Грибы / скриншот

Grebz спустя неделю выпустили уже второй клип в новом составе, высмеяв в нем ремонты и ремонтные бригады.

Симптом и 4atty aka Tilla записались снова без Юры Бардаша в стебном стиле про ремонт спели про рэп, и вспомнили большинство рэперов, ловко подставляя их имена якобы в ходе ремонтных работ.

В клипе же они бесятся внутри квартиры, которой дейвительно необходим ремонт - то вырывают розетку из стены вместе с проводами, обрушивают люстры, шторы и двери.

Во время съемок клипа даже обои пооблетали с многострадальной квартиры.

Grebz по ремонту смотреть онлайн клип:

Grebz По ремонту Текст песни

Нам нужна электродрель, чтобы сдуло ветром дверь

Нам не нужен Доктор Дре, дайте нам Лил Пампа Дре

[Куплет 1]

В бошку тебе вкрутил саморез

Без пятки ты хил будто бы Ахиллес

И далеко не горы, Skibidi быть на горе

Мы так высоко будто бы Эверест

И хрупкий такой, как гипсокартон

На тебя накинулся Dick с топором

Тебя посадят на пол, если ты балабол

Быть натяжным, это твой потолок

[Припев]

По ремонту, по ре-, по ремонту

По ремонту, по ре-, по ремонту

По ремонту, по ре-, по ремонту

Каждому в дом по ремонту

По ремонту, по ре-, по ремонту

По ремонту, по ре-, по ремонту

По ремонту, по ре-, по ремонту

[Каждому в дом по ремонту

[Куплет 2: Симптом]

В руку молоток, в руку молоток

Тебе не поможет пеноблок, пеноблок, ёу

Ты же видишь, мы тут наломали дров, наломали дров

Здесь теперь у каждого дома парим по ремонту

Я не курю, но ношу с собой конфеты Rondo

Всех гастарбайтеров покрасили в блонду

Ты не Eminem?! Тогда давай иди работай

Тебя зальют в бетон, ты потерял набор головок

Это не модно, мы на моторе

Перевезём этот дохлый номер, слышь, эй

Если гвоздь упёрся просто бей

Крути саморез будто ты диджей

Нам не надо суперклей,

Дабы бы собрать людей

[Припев]

По ремонту

По ре-, по ремонту

По ремонту

Каждому в дом по ремонту

По ремонту

По ре-, по ремонту

По ремонту

Каждому в дом по ремонту

Напомним, что без предупреждения группа Грибы вернулась в музыку без Юры Бардаша, опубликовав первый клип Контракты ночью 22 июля. Он за несколько дней поднялся на вершину трендов YouTube.