"Это шедевр": Оля Полякова придумала новый мем с Зеленским

3 сентября 2019, 11:39

Певица Оля Полякова дружит с Владимиром Зеленским, и они время от времени позволяю друг-другу троллить себя. И 3 сентября Полякова метко подколола Зеленского.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова дружит с Владимиром Зеленским еще с тех времен, пока он был только в Вечернем квартале. Неудивительно, что певица иногда позволяет себе шуточки, для других недопустимые.

К 3 сентября, когда все, кто знаком с российским шансоном вспоминают о Шуфутинском и песне Третье сентября (3-е сентября), Оля Полякова опубликовала мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"С праздником , дорогие ЗЕмляне", - написала она, опубликовав в Instagram мем про Зеленского и Шуфутинского.

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На картинке изображен Михаил Шуфутинский, который ассоциируется с песней Третье сентября, но подписано фото в традиционных цветах избирательной гонки президентских и парламентский выборов команды Зеленского - зеленый фон с белыми и красными буквами. Причем обыгран и "слоган" Зеленского и Слуги Народа - приставка "Зе", которая тут используется вместо "3-е". Так что, на меме Поляковой Шуфутинский изображен с подписью "Зе сентября!", вместо "3-е сентября".

Пока что Президент Украины не ответил на юмор подруги - у него очень важные дела - Владимиру Зеленскому пришлось отправиться в Верговную Раду, чтобы проконтролировать депутатов, которые должны снять неприкосновенность с себя.

Подписчики Поляковой по-разному реагируют на ее шутку. Некоторые просто не понимают, о чем она пошутила - так как в курсе только про Зеленкского и Слугу Народа.

"А причём ЗеШуфутинский?", "Причем здесь Шуфутинский??", "Я календарь переверну , и снова 3-е сентября, я в отражение смотрю и снова ПоляковаЯ!", "Обожаю эту песню ", "Браво! You made my day. Два гения написали песню, своим талантом пробили высшие сферы и достучались до стольких людей. А то что песня стала уже и флешмобом и мемом это очень закономерно", "Аааааа... п*здец это шедевр", "А, что?! 3-е сентября уже праздник? ", - пишут в комментариях.

Если вы по какой-то причине не в курсе происхождения мемов и истории песни Третье сентября и популярности Михаила Шуфутинского, Вам срочно нужно почитать наш материал об истории песни 3 сентября и самом шансонье.

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