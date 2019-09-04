Куда ты пропала, Бернадетт: где смотреть премьеру в Киеве

Куда ты пропала, Бернадетт / YouTube

Фильм Куда ты пропала, Бернадетт выходит в прокат 5 сентября, и будет показан во всех кинотеатрах Киева.

Эксклюзивный допремьерный показ фильма прошел в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver, на котором присутствовала масса украинских звезд.

На первый показ фильма Куда ты пропала, Бернадетт пришли Анатолий Анатолич, Алёна Лавренюк, Вероника Ясинская, Оксана Берг, Никита Вакулюк, Андрей Кише, Анастасия Даугуле, Сергей Костецкий, Андрей Ковалев (Brunettes Shoot Blondes), Данила Подольський, Эмма Ди и многие другие.

Читайте такжеЛюцифер 5 сезон: появились подробности 1 серии сериала

Куда ты пропала, Бернадетт сюжет

Фильм Куда ты пропала, Бернадетт снять по мотивам романа Марии Семпл. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт и Билли Крудап, которые сыграли успешную семейную пару, которая воспитывает дочь, которую играет Эмма Нельсон.

Бернадетт - самая молодая и самая перспективная архитектор столетия, а может и всех времен, и в свое время, была первой женщиной-архитектором, которая за свои первые 20 с небольшим лет создала самые невероятные здания, и прославилась на весь мир. Ее муж - Элджи Брэнч - разработчик искусственного интеллекта для Microsoft, и у них есть чудесная дочь Би. Но на этом счастье заканчивается. Слоган фильма - все всегда зависит от мужчины.

Куда ты пропала, Бернадетт: обзор / YouTube

Бернадетт впала в депрессию и скрылась от известности после того, как ее последнее гениальное творение "Дом 20 миль" разрушил плебей-миллиардер, чтобы сделать там парковку. Но ее депрессия затянулась на 20 лет, так как она перенесла 4 выкидыша а их дочь родилась с проблемами с сердцем. Муж, который вначале активно поддерживал ее, из-за занятости с проектами дома почти не бывает, и вся семья дружно катилась в Тартарары, пока Би не попросила поехать в Антарктику семьей.

Бернадетт за это время стала настоящей социопаткой, которая шугается от людей и ненавидит соседей, поэтому, поездка через весь мир подкосила ее. Наружу всплывают ее проблемы и нервозы, а стрева-помощница мужа настраивает его отправить Бернадетт на лечение в психлечебницу.

Это ломает Бернадетт, и она сбегает из дома, и сама плывет в Антарктику, а муж с дочкой бросаются за ней, чтобы поговорить и вернуть. Элджи кое-что очознает, и бросает работу, которая разделила его с семьей, а общение с дочкой помогает много чего ему понять. В то же время Бернадетт на полюсе знакомится с учеными полярниками, расслабляется, и когда узнает, что они намерены перестроить станцию, впервые за 20 лет загорается желанием что-то проектировать.

Куда ты пропала, Бернадетт: настроение сеть и уплыть в Арктику / YouTube

Когда Элджей и Бернадетт наконец-то встречаются - это просто слезы счастья, ведь впервые за долгое время они снова понимают друг друга, поддерживают.

Куда ты пропала, Бернадетт драматургия и картинка

В фильме Куда ты пропала, Бернадетт невероятные пейзажи Антарктики, виды старых районов Сиэтла, и очень много архитектурных изысков - старых и новых. Это символично для изменения сюжета и настроения героем, и радует взгляд. Создатели фильма даже смогли найти ролики с настоящими пингвинами, тюленями и китами.

Игра актеров и драматургия не вызывают вопросов - в каждой сцене отработано все гладко и по правилам, в течении фильма меняется не только Бернадетт, которая вспоминает, как это - быть собой, но и ее дочь, которая многое узнает про маму и папу, а потом решает не идти в частную школу, чтобы не гробить себе жизнь с самого детства, и муж, который на фоне прожитого опыта снова находит себя, чтобы быть с возлюбленной.

Куда ты пропала, Бернадетт: хэппи энд / YouTube

Куда ты пропала, Бернадетт гле смотреть в Киеве

Фильм Куда ты пропала, Бернадетт, будет показан в кинотеатрах Оскар, Жовтень, Киевская Русь, Днепр, им. Шевченко, Boomer, Cinema City, KINOMAN, кинотетарах Multiplex, Wizoria, Баттерфляй, Линия Кино, Планета Кино, Магнат, Спутник, Факел и Флоренция.

Смотреть фильм Куда ты пропала, Бернадетт в Киеве можно с 5 сентября с 10 - 11 часов до 21часов вечера

Билеты на фильм Король Лев 2019 в первую неделю показа стоят от 60 до 160 грн. В кинотеатрах сети Флоренция-Днепр, Лейпциг утренние билеты могут выйти в 40-50 грн, в кинотеатрах Cinema City, Boomer, и Multiplex вечерние и ВИП сеансы могут стоять от 190 до 210 грн.

Куда ты пропала, Бернадетт смотреть онлайн украинский дубляж трейлер:

Ранее стало известно, сколько будет серий во 2 сезоне Крепостной, и как смотреть сериал онлайн.