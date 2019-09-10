Обдолбанный Билан извинился за позор в Самаре

Дима Билан / Instagram

Жители Самары до сих пор не отошли от шока, когда им пришлось лицезреть неадекватного Билана на сцене в день города. В сети до сих пор ширятся фото и видео с того выступления, и уже появились "очевидцы", которые точно-точно слышали, что перед концертом люди Билана называли его "вмазаным", а после концерта его в неадеквате с кровоточащим носом увезла скорая.

"Сегодня на День города Самары пригласили Билана. Многие ехали на площадь именно ради него, посмотреть-послушать. Это был треш. Дима вышел в невминяемом состоянии, настолько под кайфом, что даже страшно было, не помрет ли прямо здесь и сейсам. Голоса нет совсем, петуха такого запускал - но это только когда петь пытался. В принципе, не пел почти. Музыка звучит, а голоса нет. Рука с микрофоном не поднималась.. Садился на сцену, вздыхал так тяжко, чушь какую-то нес.. Люди возмущались или просто смеялись. Ведущие еле убрали его со сцены. Он что-то еще хотел спеть, перебивал их, но его в спину прямо вытолкали. Позор! Нельзя же так выходить на сцену, в день города, народу было около 40000, как же не стыдно!", - высказываются жители Самары.

"Кто выше пишет что это обычное выступление тот точно не был там!Это не было обычное выступление, это было выступление гашеного нарика?Никаких фишек подавно там не было, человек был в неадеквате под действием психотропных веществ и только слепой это не заметил !", "Это ужасно . (", "Он вон уже пост с извинениями в инстаграме у себя опубликовал", "Выступал в июле у нас в Липецке , на фестивале, все было отлично. Уж и порадовалась за него, что соскочил с дряни. Ан нет", - пишут другие люди.

В то же время, Билан, который вроде как очухался после своих "подвигов", наконец-то разродился хоть какой-то информацией.

"Прости меня, Самара!" – написал он, даже не отрицая своей вины.

"Друзья! Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Я встретил друзей в гримерке и вообще в отеле. Выпил коньяк и не рассчитал. Ну не рассчитал", – оправдался он.

Артист также рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем, поэтому алкоголь вышел из его привычек и так сильно подействовал в Самаре.

Чтобы исправить ситуацию, горе-Билан пообещал все что мог - и провести для жителей Самары бесплатный и теперь качественный концерт, и подарить детскую площадку, и даже медицинское оборудование.

Но простят ли его шокированные свидетели безобразия?

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