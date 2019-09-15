"Прогноз неутешителен": медик рассказал о "запредельной коме" Заворотнюк

В результате перевода актрисы Анастасии Заворотнюк на искусственное дыхание, ее сон перешел в глубокую кому.

По данным сайта Teleprogramma.pro, артистка могла впасть в кому III или IV степени.

Как рассказал врач-реаниматолог, у актрисы, скорее всего, так называемая "опухолевая кома". Он добавил, что кома III степени является глубокой, или атонической. Может возникнуть необходимость подключения к аппарату ИВЛ, хотя иногда пациент может дышать самостоятельно.

А кома IV степени, которую называют запредельной, заканчивается смертью. "Если пациент из нее выходит, то это просто чудо", - признался медик. Он добавил, что "прогноз неутешителен".

Напомним, ранее сообщалось о том, что состояние Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось.