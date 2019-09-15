Операция противопоказана: состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

15 сентября 2019, 14:47

Состоянии Анастасии Заворотнюк еще больше усложняется после того, как она была введена в искусственную кому.

Состояние Анастасии Заворотнюк: последние подробности / @AZavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк после того, как была введена в медикаментозную кому из-за отека мозга, продемонстрировала существенное ухудшение здоровья.

Анастасии Заворотнюк противопоказаны оперативные вмешательства, а медикаментозный сон перешел в глубокую кому, сообщает РенТВ.

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У Анастасии Заворотнюк начались многочисленные осложнения от лечения онкологии, в том числе паралич и воспаление легких, и ее ввели в медикаментозную кому. Теперь же она перешла в глубокую кому  - это обусловлено прогрессирующему отеку мозга. Из-за недостачи кислорода, начались повреждения клеток центральной нервной системы.

Однако, врачи полагаются на систему искусственного жизнеобеспечения и медикаменты - после введения в кому есть шанс, что состояние улучшится благодаря сочетанию их применения.

Напомним, 13 сентября появились слухи о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за отека головного мозга от рака 4 стадии.

Ее врачи собрали консилиум и намеревались провести операцию, но в конце отказались от хирургии. Перешли к медикаментозному лечению.

На выходных к Анастасии Заворотнюк приехали близкие родственники.

А утром в воскресенье появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк началось воспаление легких, и ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

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