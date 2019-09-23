"Я шокирован": Влад Яма высказался об уходе Maruv с Танцев

Влад Яма / Facebook

Влад Яма признался, что его очень удивило, что Maruv и Jay покинули Танцы со звездами 2019 в 5 эфире. Хореограф и судья шоу заявил, что видел Maruv в троице участников.

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"Я, честно говоря, шокирован, не понял результаты голосования. Очень жаль, что Maruv ушла из проекта. Возможно, это не самый сильный номер был, но предыдущие 2-3 были лично для меня прекрасными. Я ожидал и хотел, чтобы Maruv была в тройке призеров. Она хорошо двигается, яркая и непредсказуемая, в отличие от других пар",– заявил Влад Яма.

Проблемой стало то, что Maruv особенно нравится младшим поколением, в то время, как люди постарше, мягко говоря, не в восторге от танцев и песен Maruv. Сам Яма и его коллега Франциско Гомес считают, что Maruv похожа на Мадонну - в творческом стиле.

"На Maruv было интересно смотреть. Бунтарка, не бунтарка, она искренне делает то, что чувствует, то, что хочет, что ей нравится. Она не пытается подстроиться, не делает все, чтобы только понравиться зрителям, а просто занимается своим делом. Это очень ценно", – добавил Влад Яма.

Мнение Влада разделяет много фанатов Танцев, а не только Maruv. После ухода певицы, они начали обсуждать оставшихся танцоров, и особенности голосования на шоу.

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Танцы со звездами 2019 5 выпуск смотреть онлайн 22-09-2019: Maruv и Jay

Новые выпуски шоу танцы со звездами 2019 выходят на 1+1 еженедельно в 21:00. Также видео и результаты вы можете посмотреть на Главреде.