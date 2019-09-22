Танці з зірками 2019 кто ушел в 5 выпуске шоу

Танці з зірками 2019: кто ушел в 5 выпуске / 1+1

Пятый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 22 сентября, за победу сражалось 11 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.

Maruv и Jay, Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.

Танці з зірками 2019: результаты 5 выпуска / 1+1

Итоги 3 выпуска Танці з зірками 2019

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 27 балла

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 27 баллов

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 28 баллов

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 21 балл

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 25 баллов

Dzidzio и Яна Цибульская - 20 баллов

Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 20 баллов

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 26 баллов

Елена Кравец и Макс Леонов - 24 баллы

MARUV и JAY - 23 балла

Ксения Мишина и Женя Кот - 25 баллов

Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.

Три пары оказались в зоне риска. MARUV и JAY, Dzidzio и Яна Цибульская и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров попали в зону риска. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров получили иммунитет.

MARUV и JAY покидают шоу Танці з зірками 2019.

Танці з зірками 2019 4 выпуск смотреть онлайн: результаты - 5 неделя 22-09-2019:

Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.