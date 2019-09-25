Никита Михалков отменил все съемки из-за болезни

Никита Михалков перенес третью операцию на бедре / youtube

Российский режиссер и продюсер Никита Михалков пережил новую операцию, и не в состоянии продолжать работу, поэтому отменил все свои работы до 2020 года.

Никита Михалков снова травмировал ногу и перенес новую операцию, пишет издание СтарХит.

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Никита Михалков отменил съемки своего Шоколадного револьвера, потому что намере заняться блительной реабилитацией после новоф травмы.

Михалков уже получил травму бедра в 2018 году и перенес 2 операции. Теперь, осложнения проявились у россиянина после посещения фестиваля Таврида-АРТ в оккупированном Крыму.

Тогда режиссер не делал себе скидок из-за травмы: провел мастер-класс и поднялся на сцену.

"Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения Тавриды, но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые приехали на фестиваль", — говорил представитель режиссера.

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Напомним, кинематографист не в первый раз вынужден отодвинуть реализацию Шоколадного револьвера. Все произошло из-за того, что Михалков сломал бедро в 2018 году. Он перенес 2 операции через короткие отрезки времени, и только начал возвращаться в ритм.